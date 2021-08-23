Отпуск в Закарпатье на машине: исследуем Украину вдоль трассы Киев-Чоп

Путешествия на машине уже давно пользуются популярностью среди украинцев из-за целого ряда преимуществ. Однако часто комфортному отдыху "на колесах" мешает качество украинских дорог. Тем не менее, есть в Украине одна трасса, вдоль который расположилось целое множество достойных внимания локаций, да и качество дорожного покрытия там вполне годное. Да, речь идет о международной трассе Киев-Чоп. УНИАН.Туризм поделится с читателями несколькими идеями, куда обязательно стоит заехать на пути из пункта А в пункт Б.

Вдохновившись нашим прошлогодним отпуском на машине, основная часть которого прошла в Яремче на Ивано-Франковщине, в этом году мы решили отправиться в новое путешествие, на этот раз сосредоточив внимание на Закарпатской области. Разумеется, учитывая все недочеты в организации отдыха годом ранее.

Золотые правила успешного автопутешествия по Украине

Сначала мы расскажем об основных правилах автомобильного путешествия, а потом перейдем непосредственно к нашему маршруту, учитывая все плюсы и минусы.

Правило номер 1. Не преодолевать весь путь в один заход

Если в прошлом году мы решили проехать расстояние от Киева до Яремче за один день, то на этот раз было принято решение делать остановки на ночевку примерно на середине маршрута. Хотя бы потому, что это позволяет отдохнуть как водителю, так и пассажирам. Все же тащиться по 12-15 часов в машине без остановок утомительно для всех, а ранний подъем в дорогу, как и поздний приезд на место – это практически впустую потраченный день.

К счастью, трасса Киев-Чоп М 06 / Е 40 проходит через огромное количество городов – Киев, Коростышев, Житомир, Новоград-Волынский, Корец, Ривне, Дубно, Броды, Буск, Дубляны, Львов, Винники, Стрый, Сколе, Свалява, Мукачево, Ужгород, Чоп. А потому у вас есть огромное поле для деятельности, как спланировать маршрут. Можно делать одну остановку на ночевку, а можно – несколько, ежедневно проводя в дороге по пару часов и останавливаясь на день-два в новом месте. Особо рекомендуем Львов, Сколе и Ужгород.

А если не хотите ограничиваться чисто украинским отдыхом, от Чопа можно продолжить путь в Европу – Венгрию или Словакию. В таком случае ночевку перед финальным рывком и границей, прохождение которой может затянуться, уместно сделать в Ужгороде – там и город можно посмотреть, и отелей с ресторанами хватает.

Правило номер 2. Не пытаться впихнуть на маршруте слишком много остановок

Как вы уже поняли, по ходу трассы Киев-Чоп расположилось множество интересных локаций, и потому очень сложно удержаться, чтобы не заехать сразу на несколько из них "раз уж мы все равно здесь". В прошлом году мы также поддались такому искушению. Однако, как известно, вариант "мы всего лишь заедем сюда минут на 15 и поедем дальше" совсем не работает – в конечном итоге остановка затягивается на час-два. Потому есть риск существенно растянуть дорогу по времени и приехать в пункт назначения уже глубокой ночью. Так что лучше ограничьтесь одной большой остановкой.

Правило номер 3. Достаточный запас времени

Путешествуя на машине, просто противопоказано рассчитывать маршрут исходя из оптимистичных временных показателей. Да, гугл-карты и прочие более продвинутые навигаторы могут вам сообщить, что выбранный вами маршрут, например, из Киева до Львова, вы промчите за 6 часов. Но следует понимать, что дорога есть дорога, и заминки неизбежны. Начиная с запланированных остановок на кофе/в туалет на заправках и просто на отдых для водителя, и заканчивая внеплановым привалом ради одного из пассажиров. А ведь еще могут быть пробки, ДТП и ремонт дорог, который сейчас в самом разгаре, в том числе и на отдельных участках трассы Киев-Чоп! Если же вы еще решите по пути сделать экскурсионную остановку, то тут точно можно смело прибавлять часик-другой.

Правило номер 4. Не сходить с маршрута

Также очень важно распланировать маршрут заранее и согласовать все большие остановки на достопримечательностях. Разумеется, совсем не проблема остановиться на живописной локации на обочине на пять минут, сделать пару фото и поехать дальше. Но вот спонтанные порывы, в духе "а не сделать ли нам крюк на 20 км к Залищикам, они же совсем рядом", могут быть чреваты последствиями в виде жутчайшей дороги и серьезной задержки по времени.

Правило номер 5. Подбор команды

Отправляясь в автопутешествие, стоит понимать, что вы будете проводить гораздо больше времени вместе в замкнутом пространстве. А потому не исключено, что на каком-то этапе вашего приключения у кого-то в вашей компании начнут проявляться приступы пресыщения коллективом. И хорошо, если это произойдет в последний день. Потому перед поездкой все же подумайте, хотите ли вы отправляться путешествовать разнородной компанией друзей в одной машине – каждый со своими хотелками, жизненными укладами и ритмом жизни. Если вы в состоянии заранее договориться, чтобы все это синхронизировать, порой идя на компромиссы, то все получится, если же вы к этому не готовы – лучше отказаться от путешествия, ведь есть риск по итогу поездки разругаться. Все-таки неделя приключений вместе – это не пару раз в месяц в бар сходить, здесь придется общаться и открывать что-то новое друг о друге.

По Закарпатью (и не только) на машине за 8 дней

Ну а теперь, собственно, перейдем к нашему маршруту, который позволил нам охватить сразу несколько интересный локаций в Украине.

Остановка номер 1. Подгорецкий замок

Мы выбрали вариант с одной промежуточной ночевкой на маршруте – во Львове, останавливаясь по пути лишь на кофе на заправках возле Житомира и Ривного. Также на этом отрезке есть весьма интересная локация, в которой останавливаются большинство путешественников – Таракановский форт. Однако поскольку мы здесь уже были во время нашего прошлогоднего отпуска, то в этом году мы решили сделать лишь один экскурсионный привал, заглянув в Подгорецкий замок под самым Львовом.

Я уже несколько лет хотела добраться до этой уникальной локации, но все никак не складывалось. На этот раз мне все же удалось уговорить нашу небольшую группу сюда заехать. Этот барочный замок середины 17 века с приятной территорией вокруг, который в прошлом году попал в мировой рейтинг величественных заброшенных зданий, выглядит невероятно атмосферным и фотогеничным (не удивительно, что его облюбовали для фотосессий молодожены).

Чтобы попасть на территорию замка, нужно заплатить за вход около 100 гривень. Билет дает право также зайти и во внутренние помещения замка – а дверные проемы и камины там просто шикарные, как и балконы.

Периодически внутри замка устраиваются выставки. Летом, например, там была экспозиция Владимира Будникова и Влады Редко под названием "Перемога – тріумф – відпочинок". Вся эта абстракция отлично вписались в интерьеры. Также там можно устраивать банкеты.

К слову, в замке также есть подземелья, но там, к счастью, пока еще не обустроили такую банальную пыточную, которая обязательно есть в каждом отреставрированном украинском замке. Зато есть инсталляция с женщиной в белом – о ней здесь есть целая легенда, которую можно прочитать в нашем отдельном материале о замках Львовщины.

Ах да, чуть не забыла – также в селе Подгорцы, перед самым входом в замок, есть еще одна интересная локация, на которую просто невозможно не обратить внимание – Костел святого Йосифа, нынче известный как Церковь Блаженного Николая Чарнецкого и новомученников УГКЦ. Этот красивейший барочный храм был построен в середине 18 века как часть комплекса Подгорецкого замка, но годы его не пощадили.

Вообще, замок и костел вот уже который десяток лет находятся на вечной реконструкции, а ведь здесь такую суперлокацию можно было бы сделать. И не обязательно его полностью переделывать, ведь есть какое-то очарование в его нынешнем потрепанном веками облике. Вот и сейчас обе локации попали под государственную программу "Большая реставрация". Что из этого выйдет – увидим.

Остановка номер 2. Львов

И хотя мы рассчитывали приехать во Львов чуть раньше, разумеется, со всеми мелкими форс-мажорами и остановками, в итоге мы добрались до нашего отеля на пару часов позже. Потому времени у нас, по сути, оставалось только на изучение того, что нового появилось в ресторанной жизни города, и вечернюю прогулку по центру. Поскольку все из нашей компании уже не раз бывали во Львове, нас такой вариант устроил. А вот если вы хотите получше узнать город, то советуем задержаться здесь чуточку дольше.

Мы же, устроив ранний завтрак в одном из львовских хипстерских заведений со вкуснейшими чизкейками, решили не терять времени и отправились на следующую локацию. И да, стоит отметить, что утренний Львов, пока еще горожане и туристы спят, просто прекрасен.

Остановка номер 3. Дрогобыч

Конечным нашим пунктом назначения в этот день должно было стать Берегово в Закарпатье, а это довольно внушительный отрезок дороги. Разумеется, мы понимали, что нам нужны будут привалы, но хотелось чего-то симпатичного и познавательного. В итоге в качестве первой остановки мы выбрали город Дрогобыч во Львовской области – это своеобразная альтернатива Львову, с красивой австрийской архитектурой, но намного меньше и без толп туристов.

В принципе, двух часов в Дрогобыче вполне хватит для того, чтобы ознакомиться с центром города и его знаменитыми виллами-дворцами, подняться на ратушу и отведать местную фишку – кофе с солью. Стоит отметить, что это весьма специфическое на вкус угощение, но, тем не менее, круто, что город так креативно подходит к продвижению своего туристического бренда. В этом плане Дрогобыч, безусловно, молодцы, а потому если вам позволяет время – здесь вполне можно задержаться дольше, чем на пару часов.

Остановка номер 4. Берегово

После Дрогобыча мы вновь вернулись на нашу любимую трассу М 06 и двинулись в направлении Стрыя. Вскоре мы въехали в нацпарк Сколевские Бескиды, и наша картинка за окном сменилась горными пейзажами. В принципе, на маршруте от Стрыя до Берегово вам будет попадаться сразу несколько интересных локаций, где можно также сделать привал на ночевку, если время позволяет. Особо хочется выделить Сколе – это мой давний личный фаворит, а также замок Шенборнов, он же санаторий Карпаты, Чинадиево, где расположена крепость Сент-Миклош, и бальнеологический курорт Свалява.

Кроме того, на пути вам попадется Мукачево, где вполне можно остаться на ночь, посетив Замок Паланок и центр города. Хотя, если быть объективным, лично мне больше "зашел" другой крупный закарпатский город – Ужгород, но он уже расположен за Берегово, ближе к Чопу.

Мы же привалов не делали, разве что на заправках – спешили поскорее добраться в Берегово, чтобы еще успеть на термальные источники после изнурительной дороги. В самом Берегово такой релакс доступен на территории оздоровительного комплекса "Жайворонок", здесь же есть отель и ресторан. Но по итогам посещения придется констатировать, что это скорее заведение санаторного типа, где за ключ от шкафчика еще доплачивать нужно и которое предпочитают поправляющие здоровье пенсионеры и семьи. В общем, заглянуть на пару часиков можно, чтобы просто освежиться, но на инстаграмный отдых в течение нескольких дней рассчитывать не стоит.

Потому на следующий день мы решили двинуться на термы в Косино, где нам понравилось намного больше – и выглядит все современнее, и бассейнов больше, и дополнительных услуг хватает, и за ключ от шкафчика доплачивать не нужно, и лес с гамаками на территории, и пейзаж красивый, и аквапарк. Но и стоит это все в два раза дороже – 450 грн за три часа в Косино против 220 грн за два часа в Берегово.

Что еще обязательно стоит посетить в Берегово? Можно отправиться на экскурсию в Шато Чизай, где вам расскажут об истории украинского виноделия и устроят винную дегустацию. А вечером посетить винный ресторан "Chizay. Мала гора". Кухня там действительно вкусная, да еще и приятная по ценам. Пожалуй, это самый лучший вариант вкусно и стильно поесть в Берегово. Только стоит учесть, что заведение находится на виноградниках за пределами города (куда запросто можно доехать на такси за 50 гривень).

Если же настроены поесть в городе – тогда нужно искать заведения в историческом центре. В целом Берегово – довольно симпатичный городок, если ограничиться прогулками в центре, с архитектурой времен Австро-Венгрии (венгерский дух здесь витает повсюду). Только, увы, большинство зданий выглядят весьма потрепанно.

Вердикт: в Берегово можно остановиться на пару дней, однако наличие машины существенно упростит задачу – тогда у вас будет возможность в течение дня выезжать на другие интересные локации Закарпатья. Если хотите менее городской отдых, но чтоб недалеко от терм – можно остановиться в Яношах.

Остановка номер 5. Пилипец

Нашей самой длительной остановкой во время отпуска стал курортный поселок Пилипец. И это совершенно другое Закарпатье. Всего-то пару часов в дороге – и уже совершенно другие пейзажи. Только горы и небольшие домики с характерной деревянной облицовкой. Мы долго выбирали, где остановиться – в Воловце или Пилипце, но выбрали последний, поскольку здесь лучше туристическая инфраструктура, о чем мы писали в нашем предыдущем материале.

Вообще, Пилипец – это такая местность, где можно останавливаться на несколько дней в любое время года. Летом здесь можно исходить вдоль и поперек Боржавский хребет, который идеально подходит для хайкинга и под силу даже туристам, отдыхающим семьями из нескольких поколений, а зимой здесь можно кататься на лыжах.

После приезда в Пилипец во второй половине дня мы успели сходить на водопад Шипот, даже несмотря на то, что погода была для этого совершенно неподходящая – украинские Карпаты весьма коварные, и ливни могут настигнуть вас совершенно неожиданно. Поначалу большая часть нашей группы, разумеется, была недовольно такому походу, но, с другой стороны, у нас была редкая возможность насладиться Шипотом без полчищ туристов, желающих сфотографироваться "на камушке перед водопадом".

Стоит отметить, что с каждым годом территорию водопада Шипот все больше и больше облагораживают. Сейчас там есть деревянные мостики и ступеньки, так что даже в дождливую погоду большую часть пути проходить довольно комфортно. Также здесь есть беседки для пикников и торговые точки.

Второй день в Пилипце мы решили посвятить экскурсии на озеро Синевир – ехать туда всего пару часов, и по пути можно остановиться на нескольких живописных локациях, например, на Синевирском перевале.

На посещение самого озера Синевир можно выделить несколько часов, чтобы неспешно дойти пешком до озера от КПП. Увы, многие туристы преодолевают этот путь на машинах, мешая пешеходам и много при этом теряя – ходить в условиях сытной карпатской кухни очень даже полезно, особенно когда вокруг такие пейзажи.

Только вот вам совет. Отправляясь на Синевир, как и в целом в горы, обязательно имейте при себе удобную обувь, которая не боится грязи и воды – она в здешних климатических условиях крайне необходима.

По пути из Синевира можно сделать остановку в Межгорье – все равно мимо будете проезжать – и зайти в супермаркет, ведь в самом Пилипце есть только совсем маленькие магазинчики со скудным ассортиментом.

Ну а на третий день, когда наконец установилась солнечная погода, мы отправились на Гембу. Это одна из самых высоких гор массива Полонина Боржава, высотой 1491 метр. Подниматься на нее можно двумя способами – половину пути на подъемнике, а потом еще приблизительно полтора километра пешком. Ну а можно все расстояние примерно в 5 километров пройти пешком. В любом случае, подняться туда однозначно стоит – с вершины открываются просто невероятные пейзажи.

Одна беда – зачастившие туда вездеходы, порой весьма сомнительного качества, катающие ленивых туристов к самой вершине. Как итог – сплошные неудобства для тех, кто поднимается в гору на своих двух, ведь приходится постоянно изворачиваться от машин, да еще и пылью дышать. Не говоря уже о том, что таким образом уничтожается растительный покров в заповедной зоне.

К слову, от Гембы можно пойти дальше сразу на несколько горных вершин Боржавы, если вдруг решите, что основной маршрут для вас слишком простой – Высокий Верх, Магура-Жиде, Темнатик и другие.

Остановка номер 6. Залещики

Пилипец был нашей финальной большой остановкой, и дальше нам предстоял долгий путь домой. Разумеется, в один заход мы его преодолевать не хотели, а потому решили остановиться на ночевку где-то посредине. Самыми очевидными вариантами были Львов или Тернополь, но и там, и там мы уже были, а хотелось чего-то другого. В итоге мы сделали выбор в пользу Каменец-Подольского, где большинство участников нашей поездки не бывали уже довольно давно.

Но даже до Каменца из Пилипца дорога была нелегкая. Мы долго думали, стоит ли делать где-то по пути экскурсионную остановку, но поскольку дорога итак обещала растянуться часов на 7, мы решили ехать без привалов, кроме заправок. Оценив все варианты маршрута, предложенные навигаторами, мы решили ехать через Ивано-Франковск. А дальше произошло то, чего ни в коем случае нельзя делать (да, мы нарушили 4-е правило автопутешествия).

Где-то на заправке за Ивано-Франковском наш коллективный разум взглянул на карту и подумал, что, в принципе, знаменитые живописные Залещики над Днестром находятся не так уж далеко. Так почему бы не заехать туда? Вот только если бы мы сразу запланировали эту локацию на маршруте и поехали бы, например, через Коломыю, то нам удалось бы избежать одной из самых жутких автодорог страны. Сокращенный путь от Городенки через Серафинцы до села Крещатик на Буковине (именно оттуда открывается тот самый канонический вид на Залещики) длиною в 24 километра, пожалуй, мы не забудем никогда… Узкая убитая дорога местного значения, до которой вряд ли когда-то доберется "Большое строительство", кажется, выбила из нас все, что можно. А огромный бигборд ближе к концу маршрута с надписью "Вас приветствует Черновицкая область" скорее выглядел как насмешка.

Единственная отрада – огромное поле с подсолнухами на середине этой адской дороги, где мы благополучно притормозили ради нескольких фото.

Тем не менее, вид на Залещики того стоил, даже несмотря на то, что вода в Днестре в тот день была довольно мутной из-за обильных дождей, прошедших накануне. Вообще, интересная штука – чтобы увидеть панораму на город Залещики, находящиеся в Тернопольской области, нужно заехать в село Крещатик в Черновицкой области. Зря только жители последнего упускают такие возможности – обустроить рядом со смотровой площадкой кое-какие туристические блага очень даже не помещало б, а в выигрыше были бы и путешественники, и местные.

В общем, так как после столь изнуряющей дороги нам очень хотелось нормально поесть, мы решили заехать и в сами Залещики. Оказалось, что город с давней историей – когда-то это был довольно популярный курорт, который, увы, с приходом советских властей пришел в упадок. В центре города действительно красивая европейская архитектора, и часть из нее в последние годы даже отреставрировали, вероятно, за средства частных арендаторов. А вот более крупные достопримечательности, как, например, Дворец баронов Бруницких, увы, не в лучшем состоянии.

Тем не менее, в Залещиках вполне можно было бы остановиться на ночевку. Городок симпатичный, и даже гостиница есть, хоть и не самая современная, и перекусить есть где по весьма приятным ценам.

Остановка номер 6. Каменец-Подольский

Учитывая нашу спонтанную остановку в Залещиках, в Каменец-Подольский мы добрались около 8 вечера. Мы быстренько заселились в отель, переоделись и отправились на экскурсию по вечернему городу, пока еще окончательно не стемнело. И, стоит отметить, город в это время суток выглядит ну очень красиво. А если повезет, можно еще и на ночную театрализованную экскурсию попасть.

Но вот куда сложнее оказалось поужинать – многие местные заведения к 10 вечеру уже закрываются, а те, которые открыты, забиты под завязку. Но совершенно неожиданно спасение пришло в лице нового заведения Berry Wine совсем недалеко от ратуши, где нас вкусно накормили и познакомили с вкуснейшим вином из местной семейной винодельни Zelenytsi (у них в городе еще фирменный магазин есть), даже несмотря на то, что время работы заведения уже закончилось.

С самого утра мы отправились на экскурсию в Каменец-Подольскую крепость, где как раз проходил международный чемпионат лучников, участники которого пытались перещеголять друг друга не только в плане меткости, но и историческими костюмами. Было весьма колоритно.

Вообще, Каменец-Подольский оставил у меня очень приятное впечатление. В последний раз я была здесь лет 12-13 назад, и с тех пор город заметно преобразился – исторические памятки и старинные дома поддерживаются в хорошем состоянии, насколько это возможно, открываются новые отели и рестораны, на улицах чисто, есть интересные активности. Так что в Каменец-Подольский очень даже стоит приехать на уик-энд.

К слову, интересный факт. В Каменец-Подольске платный въезд в исторический центр города. Конечно, сумма весьма символическая – всего 10 гривень. Тем не менее, часть водителей это все же останавливает. Возможно, другим украинским городам стоит перенять эту практику.

Ну а из Каменца мы с чистой совестью направились домой. Нам предстояла долгая дорога, потому мы решили ехать через Винницу, чтобы еще остановиться перекусить в приличном заведении и чуточку отсрочить возвращение к рутине.

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Итого, за 8 дней нашего автотура по Украине мы проехали 2049 км и 10 областей. В таких путешествиях понимаешь, насколько разнообразна и интересна наша страна. И даже если у местного туризма еще хватает инфраструктурных проблем, а состояние многих достопримечательностей оставляет желать лучшего, не стоит сводить со счетов отдых на родных просторах. Мандруй Україною!

Марина Григоренко

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