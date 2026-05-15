На выходных в Украину вернется комфортное тепло

Периодические локальные дожди продолжатся.

На выходных, 16 и 17 мая, в Украине ожидается теплая комфортная погода с температурой +21°...+24°, но местами пройдут дожди и грозы. В субботу осадки ожидаются на западе и востоке, а в воскресенье - на Левобережье. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет переменная облачность, температура воздуха ночью +9°, днем +24°. В воскресенье ночью ожидается +11°, а днем +24°, переменная облачность.

Во Львове в субботу ночью +8°, днем +23°, переменная облачность, дождь с грозой. В воскресенье ночью +10°, днем +23°, переменная облачность.

В Луцке в субботу ночью +9°, днем +23°, переменная облачность, дождь с грозой. В воскресенье - переменная облачность, ночью +9°, днем +23°.

В Виннице в субботу будет переменная облачность. Температура воздуха +8°...+23°. В воскресенье температура будет +8°...+23°, переменная облачность.

В субботу в Одессе будет переменная облачность, температура ночью +8°, днем +23°. В воскресенье - переменная облачность, +10°...+23°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +10°, днем +23°, переменная облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +12°...+25°, переменная облачность, дождь с грозой.

В Днепре в субботу - переменная облачность, температура ночью +8°, днем +23°. В воскресенье температура составит +10°...+23°, переменная облачность, дождь с грозой.

В Симферополе в субботу - переменная облачность, +10°...+23°. В воскресенье +10°..+23°, переменная облачность.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +11°, днем +22°. В воскресенье ночью ожидается +14°, днем +21°, переменная облачность.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +9°, днем +22°. В воскресенье будет небольшая облачность, дождь, ночью +13°, днем +22°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью +11°, днем +23°. В воскресенье - небольшая облачность, дождь, температура составит +14°, днем +26°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +5°, днем до +17°, дождь с грозой. В воскресенье ночью температура составит +6°, днем столбики термометров покажут +13°, практически безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +11°, днем +21°, небольшая облачность, дождь с грозой. В воскресенье - небольшая облачность. Температура ночью составит +11°, днем +20°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура до +21°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +10°...+19°

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, до +20°. В воскресенье - пасмурно, дожди с грозами, +8°...+18°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +18°. В воскресенье - пасмурно, температура +12°...+17°.

