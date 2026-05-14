Астролог рассказала, когда наступит новолуние в мае и что нам принесет это событие.

В момент, когда небо как будто замирает между вдохом и выдохом Вселенной, рождается молодая Луна - начало нового цикла. Это момент, когда энергия обновления затрагивает все вокруг, а привычные процессы как будто переходят в состояние перезагрузки.

В мае 2026 года новолуние будет особенным - не только из-за своего астрономического времени, но и из-за глубоких символических влияний, которые, по словам астрологов, могут осветить темы перемен, внутренних решений и новых стартов.

Рассказываем, когда взойдет молодая Луна в последнем месяце весны и что ждет каждый знак Зодиака.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2026 года с благоприятными и неблагоприятными днями.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Когда будет новолуние в мае 2026 - точное время

Как рассказала в комментарии УНИАН астролог Ольга Ходарева, в этом месяце новолуние мы будем проживать 16 мая в 23:00 по киевскому времени.

Новая Луна будет находиться в знаке Тельца, поэтому будет сильно резонировать тема финансов, ресурсов, в целом стабильности и обеспеченности.

Чем особенно майское новолуние

"Это будет очень непростое новолуние, потому что его точка будет в соединении со звездой Алголь. Эта звезда в астрологии считается очень напряженной. Мифологически она связана с Медузой Горгоной - звезду называют ее головой. У Алголя деструктивная природа, и когда новолуние происходит в соединении с ней, то "пропитывается" ее энергией", - рассказывает Ольга Ходарева.

По словам эксперта, звезда Алголь довольно интересна тем, что она как бы мигает на небе. И еще с давних времен ее связывают с нестабильностью и опасностью. Звезду эту также называют "Глазом Демона" (другой вариант названия - "Глаз Дьявола").

Это небесное тело связано с крайностями, агрессией и состояниями аффекта. Символизм отрезанной головы Медузы Горгоны, которую в руках держал Персей, также несет разрушительную энергию. Поэтому в период новолуния многие могут быть склонны к резким решениям и неправильным выводам:

Человек может как символически "потерять голову", так и столкнуться с угрозой потери статуса. Возможны резонансные заявления о том, что кто-то покидает какую-то должность или уходит с руководящего поста, а кто-то из известных людей может уйти из жизни.

Также Алголь связывают с событиями, касающимися ограничения комфорта, привычного ритма жизни и доступа к ресурсам. Возможно введение определенных ограничений.

Впрочем, не все так плохо - этот период может принести мощную энергию психологических трансформаций и перемен. Он дает шанс от чего-то отказаться и выбрать правильное направление движения вперед.

Что можно и что нельзя делать на новолуние

Энергия новолуния традиционно "работает" три дня до и три дня после астрологического явления.

Она закладывает потенциал на следующие две недели, поэтому вторая половина мая может быть довольно напряженной: возможны резкие изменения в вопросах стабильности и финансов, финансовые разоблачения, а также введение более жестких ограничений на обращение как бумажных, так и электронных денег. В течение этого периода также возможны существенные колебания на криптовалютном рынке.

Пик энергии приходится на момент новолуния - в 23:00 16 мая. 16-17 мая еще будут преобладать энергии новолуния. Контракты благоприятнее подписывать 18-19 числа.

Чего не стоит делать в день новолуния:

брать кредиты и рисковать деньгами;

перегружать себя делами и планировать что-то слишком важное;

манипулировать людьми или пытаться доминировать;

провоцировать ссоры или действовать импульсивно в финансовых вопросах.

"Это может быть серьезное испытание, которое приведет к очень острым конфликтам", - объясняет астролог.

Актуальными станут темы финансовой зависимости, источников дохода и отношений, строящихся на взаимодействии в финансовой сфере.

Что нужно делать на новолуние:

погашать долги и пересматривать финансовые обязательства;

отказываться от финансовых иллюзий и неэффективных схем;

работать с внутренними состояниями - осознавать зависимости, психологические травмы, выходить из роли жертвы;

для публичных людей (особенно в сфере психологии и финансов) - активно работать с аудиторией, выступать.

Поскольку энергия новолуния связана со стартами, этот период может дать импульс для внутренних и внешних изменений - только при условии осознанного подхода к решениям.

Прогноз для каждого знака Зодиака на новолуние в мае 2026

Ольга Ходарева также дала астропрогноз на новолуние для каждого знака Зодиака.

По ее словам, этот период по-разному отразится на разных представителях зодиакального круга - для кого-то станет благоприятным, а для кого-то потребует осторожности в решениях:

Благоприятным этот новолуние будет для Тельцов, Дев, Козерогов, Раков и Рыб. Более напряженным период может стать для Львов, Скорпионов и Водолеев.

Овнам - желательно не принимать важных финансовых решений под влиянием эмоций.

В жизни Тельцов наступит момент довольно глубоких личных перемен.

Близнецам - желательно беречь свою нервную систему, свое эмоциональное состояние.

Раки - могут увидеть истинное отношение людей к ним.

Львам - желательно избегать конфликтов на работе и борьбы за контроль.

Девам - пора избавляться от старых страхов и ограничений.

У Весов - в центре внимания довольно остро будут стоять темы доверия и привязанностей.

У Скорпионов - возможны важные события в партнерстве. Может наступить момент истины.

Стрельцам - нужно обратить внимание на здоровье и не игнорировать сигналы организма.

У Козерогов - могут быть довольно сильные эмоции в личной жизни и в семье.

В жизни Водолеев могут возникать семейные вопросы, и нужно будет принимать важные решения.

У Рыб - могут быть важные переговоры, короткие поездки и результативные знакомства.

В целом этот период может стать временем внутренних перемен, переосмысления решений и более внимательного отношения к финансам, отношениям и собственным приоритетам.

