Чтобы посаженная кукуруза хорошо прижилась и дала сочные плоды, выберите правильные для посева дни.

В конце весны у дачников наступает период посева кукурузы. Данная культура любит тепло, поэтому на огороде ее высаживают одной из последних. Сам процесс считается несложным, но имеет несколько тонкостей. Зная, когда сажать кукурузу в открытый грунт и как правильно это делать, вы сможете получить завидный урожай крупных кочанов. Мы также назвали дни, которые считаются наиболее удачными для процедуры согласно лунному календарю.

Когда сажать кукурузу в открытый грунт в Украине

Посадка культуры проводится в среднем с конца апреля до середины или конца мая. Точное время зависит от погодных условий: земля должна прогреться до хотя бы +10°, а температура воздуха в течение суток не должна опускаться ниже +8°. При заморозках кукуруза замедляется в росте и даже может погибнуть.

В 2026 году многие фермеры отложили посев на май из-за холодного апреля. Даже начало июня считается периодом, когда не поздно посадить кукурузу, но нужно выбирать самые ранние сорта с быстрым ростом.

Особенно урожайный день для процедуры поможет подобрать посевной календарь на май. Он учитывает влияние Луны на жизнедеятельность растений. Наиболее удачными для посадки именно кукурузы считаются 12, 20, 21, 26, 27, 28 и 29 число. Остальные даты будут нейтральными, но не рекомендуется сеять семена 16 и 30 мая, иначе точно не приживутся.

Как посадить кукурузу в домашних условиях

Для кукурузы идеально подойдет участок с прямыми солнечными лучами и без тени. Желательно, чтобы в месте не задерживалась вода, поэтому хорошо подойдет возвышенность. За пару дней до посадки в почву можно внести песок, чтобы повысить рыхлость.

Насчет того, нужно ли замачивать кукурузу перед посадкой, у фермеров единого мнения нет. Семена прорастут и без этого, так что шаг необязательный. Но у него есть преимущества - ростки появятся раньше, чем при сухом посеве, и вы сможете отбраковать плохой материал. Если решили замочить, то поместите семена на 12 часов в теплую воду и уберите те, что всплыли наверх - они непригодны.

Для посадки приготовьте большую емкость с водой. Правила посева простые: выкапываем ямки, вливаем по кружке жидкости и ждем, пока та впитается, а затем сажаем по 2-3 семечка и закапываем. Насчет того, на каком расстоянии сажать кукурузу, рекомендуются соблюдать такие числа: 60 сантиметров между рядами и 30 сантиметров между растениями в одной линии. Гуще копать не стоит, иначе ростки будут затенять друг друга.

Когда посев закончен, щедро полейте грядки и подождите около 10 дней появления первых всходов. Если из одной лунки проклюнется несколько растений, то нужно оставить самое сильное и вырвать остальные. Также не забудьте окучить кукурузу и регулярно увлажнять.

