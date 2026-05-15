Только у 2% людей зеленые глаза: эволюционный биолог объяснил причину

Светлая пигментация радужки, кожи и волос начала распространяться сравнительно недавно.

Только около 2% населения Земли имеют зеленые глаза. Для сравнения, карие встречаются почти у 80% людей, а голубые – примерно у 8–10%. Ученые объясняют, что светлые глаза вообще появились по меркам эволюции совсем недавно.

Как пишет Forbes, исследования древней ДНК показывают, что еще несколько тысяч лет назад большинство европейцев имели темные волосы, кожу и глаза. Светлая пигментация начала распространяться позже, и причины этого до сих пор обсуждаются.

Одна из основных гипотез связана с климатом Северной Европы. В исследовании 2022 года, опубликованном в "Американском журнале биологической антропологии", исследователь Марк Лукок заявил, что светлая радужка пропускает больше света, что могло помогать людям легче переносить долгие темные зимы. Предполагается, что это влияло на биологические ритмы и снижало риск сезонной депрессии, которая в древних условиях могла ухудшать выживаемость и способность к размножению.

Другая теория связана с сексуальным отбором. Поскольку светлые глаза были редкостью, они выделялись и могли казаться более привлекательными. Со временем такая особенность закрепилась генетически.

Ключевую роль в цвете глаз играют гены OCA2 и HERC2. Именно они регулируют количество меланина в радужке. Зеленый цвет считается особенно редким, потому что для его появления необходимо очень точное сочетание факторов: умеренное количество меланина, наличие желтоватого пигмента липохрома и особое рассеивание света в тканях глаза.

Интересно, что зеленого пигмента в радужке на самом деле нет. Этот оттенок возникает благодаря оптическому эффекту – примерно так же, как голубым кажется небо.

Любое изменение в этой сложной системе обычно приводит уже к другому цвету глаз – голубому, карему или ореховому. Именно поэтому зеленые глаза встречаются так редко.

