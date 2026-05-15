Какие сны самые популярные в мире: эксперты раскрыли их значение

Очень многие люди видят сны о зубах.

Если вам когда-либо снился сон, в котором у вас выпадают зубы, вы далеко не одиноки. Портал IFLScience раскрыл несколько интересных моментов, касающихся снов людей по всему миру.

Команда сайта Zoma изучила данные о наиболее распространенных поисковых запросах, связанных со снами в Google, с разбивкой по странам. Оказалось, что в целом по миру наиболее распространенным поисковым запросом был сон о змеях. Согласно анализу, в Бразилии сны о змеях ищут поразительно часто – 352 000 раз в месяц, а в Турции – 214 000 раз в месяц. В регионах, где обитают ядовитые змеи, такие сны, как правило, возглавляют список самых популярных.

Однако самым популярным сном в большей части Северной Америки и Западной Европы, был "выпадение зубов". В США также часто снятся сны о выпадении зубов: 81 000 поисковых запросов в месяц по этой теме.

Почему сны о зубах так популярны?

Удивительно, но существуют письменные свидетельства о выпадении зубов во сне, датируемые II веком нашей эры. Со временем люди интерпретировали этот сон как предсказание смерти родственников. Однако более поздняя интерпретация связывает это со страхом старения.

При этом в небольшом исследовании 1984 года было установлено, что люди, которым снились зубы, были значительно более тревожными и подавленными. Они также "имели меньшую силу эго, были менее удовлетворены своей жизнью, чувствовали меньший контроль над своей жизнью и чаще ощущали себя беспомощными, чем контрольные испытуемые, которым снились полёты".

Одно из возможных объяснений заключается в том, что сон о потере зубов представляет собой бессознательный, исторический пережиток или архетип времени, когда зубы играли значительную роль в жизни древних людей. Фактическая потеря зубов могла предвещать смерть из-за изменений в питании и других трудностей, связанных с едой или защитой, объясняют исследователи.

Для нынешних людей, которым снились зубы, психологические состояния беспомощности или потери контроля могут спровоцировать рудиментарный, архетипический сон о потере зубов.

Однако было и другое простое объяснение: те, кому снились зубы, чаще беспокоились о них в бодрствующем состоянии.

Ранее УНИАН рассказывал, что странные или тревожные сны могут быть ранним сигналом того, что в организме начинает развиваться болезнь. Ученые считают, что мозг способен реагировать на малейшие изменения в организме и отражать их в сновидениях.

