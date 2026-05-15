В столичном Голосеевском лесу появилась новая экотропа, идеально подходящая для детей

В Голосеевском лесу, расположенном прямо в центре Киева, появилась новая эколого-познавательная тропа "Кольцо Мавки" протяженностью 1500 метров, рассчитанная в первую очередь для детей и людей пожилого возраста.

Как сообщается на сайте Национального природного парка "Голосеевский", эта тропа находится возле ул. Академика Заболотного на пересечении дорог, ведущих к Главной астрономической обсерватории Национальной академии Украины и Национальному музею народной архитектуры и быта Украины (Пирогово).

Цвет маркировки маршрута – желтый и зеленый, а сама тропа имеет форму капли (петли), где сходятся начало и конец маршрута.

Символом маршрута выбрали цветок наперстянки – редкое растение, которое можно увидеть на территории парка. Одной из ключевых экскурсионных остановок является поляна наперстянки, цветы которой напоминают золотые наперстки.

В целом экотропа знакомит посетителей с растительным и животным миром Голосеевского леса, историей местности, легендами и историко-культурным окружением. Эта часть леса расположена в центре пересечения путей к таким историко-культурным памятникам, как Свято-Пантелеймоновский монастырь (Феофания), Китаевская пустынь, Голосеевская пустынь и Гнилецкий монастырь с пещерами в Церковщине.

Сразу у входа в Голосеевский лес, за улицей Академика Тронько, на опушке весной цветут фиалка душистая и мать-и-мачеха, а дальше начинается типичный для Голосеева дубово-грабовый лес.

Также на маршруте можно увидеть несколько полян, информационные стенды, скамейки, беседку и инсталляции следов птиц и зверей, фигурки зайчика и ежика (эти инсталляции создала скульптор Ирина Контар).

Кроме того, неподалеку от маршрута можно увидеть так называемые "голубые дубы", необычный цвет которых создают накипные лишайники светло-голубого оттенка.

Другие пешеходные маршруты в Голосеевском лесу

Как ранее рассказывал УНИАН.Туризм, в целом в Голосеевском лесу есть несколько туристических маршрутов – как благоустроенных, так и обозначенных полупрофессиональной разметкой на деревьях. Здесь есть небольшие маршруты на пару часов-полтора, а также более сложные на полдня.

При этом гулять по лесу приятно в любое время года, даже зимой, когда много снега.

