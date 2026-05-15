Все плохо и в тылу, и на фронте: война в Украине приведет к краху Путина, - The Guardian

Поврежденная экономика, огромное количество жертв и незначительные территориальные приобретения – все это вызывает беспокойство даже у самых преданных сторонников Путина.

Когда лидер РФ Владимир Путин вторгся в Украину 24 февраля 2022 года, он не ожидал, что война продлится долго. Однако в условиях застоя на линии фронта, примерно 1,3 миллиона погибших или раненых российских военнослужащих и растущего экономического давления на простых россиян, война, которую Путин считал своим главным достижением, может обернуться для него крахом. Об этом пишет Раджан Менон – старший научный сотрудник Института исследований войны и мира имени Зальцмана при Колумбийском университете в статье для The Guardian.

Для россиян война раньше была тем, что происходило "где-то там, за границей". Теперь она происходит внутри самой России. Украинские беспилотники и ракеты регулярно поражают цели глубоко внутри страны – часто на расстоянии более 1000 миль от границы.

Война также нанесла удар по российской экономике. Огромная потребность армии и военной промышленности в рабочей силе привела к острой нехватке рабочей силы. Это привело к низкому уровню безработицы (2,2% в марте), но также замедлило экономический рост, оказало давление на малый бизнес и повысило инфляцию. Торгово-промышленная палата России сообщает, что почти две трети малых предприятий не получили прибыли в первом квартале этого года. Экономический рост снизился с 4,9% в 2024 году до 1% в 2025 году. 2026 год уже начался плохо: ВВП сократился на 0,3% в годовом исчислении в первом квартале.

Видео дня

Не только в тылу дела выглядят плохо, то же самое можно сказать и о фронте. Продвижение российской армии в этом году было минимальным, отчасти потому, что украинские беспилотники изменили поле боя.

В прошлом году Россия получила всего 0,8% украинской территории ценой более 400 000 жертв, включая 200 000 убитых. В этом году темпы ее продвижения заметно замедлились, и в апреле она потеряла больше территории, чем захватила – впервые с момента поражений под Курском осенью 2023 года.

"Украина, безусловно, также понесла значительные потери. Но эти цифры неудивительны, учитывая преимущество России в огневой мощи; что примечательно, так это масштаб российских потерь", - пишет эксперт.

Признаки тревоги в Кремле очевидны

Защита Путина была усилена, его передвижения по стране ограничены. Его резиденция на Черном море в Сочи, Бочаров Ручей, была снесена и перестроена с усиленной охраной. Также, в отличие от Зеленского, Путин не посещал солдат на передовой с марта прошлого года. Правительство РФ также ужесточило контроль над социальными сетями, заблокировав Facebook, Instagram, WhatsApp и YouTube. В феврале началось ограничение доступа к Telegram, который используют почти 50% россиян для новостей и обмена сообщениями, а в апреле был предпринят шаг к полному запрету.

"Хотя судьба Путина не обязательно предрешена, его война терпит неудачу, и признаки беспокойства на высшем уровне слишком многочисленны, чтобы их игнорировать", - отмечает эксперт, указывая, что парад в Москве 9 мая, который должен был прославить военную славу России, вместо этого может оказаться реквиемом по военным амбициям Путина.

Война в Украине - что пишут СМИ

CNN отмечает, что время побед для России закончилось. Последние месяцы стали для Кремля первыми за долгое время, когда темпы наступления фактически остановились, а украинские силы начали постепенно отвоевывать территорию.

В то же время FT указывает, что, несмотря на сложную ситуацию на фронте и в экономике, Кремль не только не планирует сворачивать агрессию, но и намерен расширять свои захватнические требования, выходя далеко за пределы Донбасса.

Вас также могут заинтересовать новости: