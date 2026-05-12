В 2027 году в Украине ужесточатся требования к минимальному стажу, необходимому для выхода на пенсию.

В 2027 году украинская пенсионная система снова изменится, в частности, вырастут требования к страховому стажу, от которого напрямую зависит возраст выхода на пенсию. Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Ирина Ковпашко объяснила эксклюзивно для УНИАН, сколько именно стажа потребуется для выхода на пенсию в 2027 году, отличаются ли правила для мужчин и женщин, а также что делать тем, кому не хватает страхового стажа.

Сколько нужно стажа для выхода на пенсию в 2027 году в Украине

Правила относительно того, в каком возрасте можно выйти на пенсию в 2027 году, в Украине не изменятся – это по-прежнему будет 60 лет. Но увеличатся требования к количеству лет, в течение которых человек официально работал и платил страховые взносы.

"Для выхода на пенсию по достижении 60 лет в 2027 году необходимо иметь не менее 34 лет страхового стажа. Если этого показателя на данный момент не хватит, то пенсия может быть назначена после 63 или 65 лет, когда требования к стажу будут меньше", – пояснили в Пенсионном фонде.

Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2027 году в 63 года, человеку нужно будет иметь не менее 24 лет страхового стажа. Для выхода на пенсию в 65 лет требования мягче – достаточно проработать не менее 15 лет. Для женщин и мужчин все показатели одинаковы.

Если же после 65 лет у человека нет даже 15 лет официального стажа, пенсию по возрасту ему не назначат. В таком случае государство может предоставить социальную помощь в размере 2361 гривны, отметили в ПФУ.

Если человеку не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, его можно "докупить". Для этого в Украине предусмотрено добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, отметила Ковпашко. Эта услуга является платной, и то, сколько стоит докупить стаж, будет зависеть от размера ЕСВ в 2027 году.

Сделать это можно двумя способами. Первый – человек может заранее заключить онлайн-договор с Пенсионным фондом и добровольно платить взносы, чтобы накапливать стаж уже сейчас.

Второй вариант позволяет либо доплатить за стаж за прошлые годы, либо регулярно уплачивать взносы по договору с Налоговой службой. Таким образом можно компенсировать периоды, когда человек официально не работал или за него не уплачивали страховые взносы.

Подробнее об условиях и требованиях по уплате добровольных взносов по упрощенному механизму можно узнать в ПФУ или в Государственной налоговой службе.

Кто выходит на пенсию в 2027 году досрочно

Некоторые категории украинцев могут выйти на пенсию раньше общеустановленного пенсионного возраста 60 лет. Для них действуют отдельные условия, причем требования могут отличаться для мужчин и женщин.

Досрочный выход на пенсию возможен для людей, работавших во вредных или тяжелых условиях, а также тех, кто работал или проживал в зонах радиоактивного загрязнения после аварии на ЧАЭС.

"Многодетные матери, родившие пятерых или более детей и воспитавшие их до шестилетнего возраста, имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения 50 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет. В случае отсутствия матери такая пенсия может назначаться отцу после достижения возраста 55 лет и при наличии стажа не менее 20 лет", – отметили в ПФУ.

Досрочный выход на пенсию в 2027 году также возможен для людей с инвалидностью по зрению I группы (незрячих), а также лиц с инвалидностью с детства I группы. Для мужчин такая возможность предусмотрена с 50 лет, для женщин – с 40 лет. Требования к стажу составляют не менее 15 лет для мужчин и 10 лет для женщин.

Какие изменения в пенсионной системе произойдут в 2027 году

Сейчас для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Однако в 2027 году это требование увеличится до 34 лет. Также изменяются условия выхода на пенсию в 63 года: в 2026 году для этого нужно накопить более 23 лет стажа, а с 2027 года – не менее 24 лет.

В то же время неизменными останутся правила относительно того, каким будет пенсионный возраст в 2027 году, а также требование к минимальному стажу в 65 лет – это по-прежнему будет 15 лет.

справка Ирина Ковпашко Эксперт Пенсионного фонда Украины Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины. Занимает эту должность с 2017 года, регулярно комментирует в СМИ и на телевидении вопросы пенсионного обеспечения и социальной защиты. В своей работе сосредотачивается на поступлениях в Фонд, качестве обслуживания граждан, взаимодействии между подразделениями, а также на темах жилищных субсидий и идентификации пенсионеров.

