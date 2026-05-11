Разбираемся, можно ли пенсионеру получить права в Украине - какие есть возрастные ограничения для водителей.

Вопрос о том, можно ли водить машину в возрасте, в Украине звучит все чаще. Одни считают это нормой, другие - риском. Споры не утихают, а стереотипы множатся.

Можно ли сдать на права в 60 лет, 70 или даже в 75 - что украинское законодательство говорит о возрасте за рулем?

Специально для УНИАН адвокат объяснила, как все устроено на самом деле.

Есть ли в Украине возрастные ограничения для получения водительских прав

Как рассказала в комментарии УНИАН адвокат АО EvrikaLaw Ольга Брус, выдача водительского удостоверения в Украине регулируется законом "О дорожном движении". В нем содержатся положения о выдаче документа, и ни одно из них не предусматривает ограничений по верхнему возрастному пределу. Однако есть ограничения по минимальному возрасту, с которого можно получить удостоверение, в зависимости от категории:

с 16 лет - категории A1, A;

с 18 лет - B1, B, C1, C, BE, C1E, CE;

с 19 лет - BE, C1E, CE;

с 21 года - D1, D, D1E, DE, T.

Статус пенсионера не является препятствием для получения или замены водительского удостоверения, поэтому, касательно того, можно ли водить машину с 75 лет - можно, но при соблюдении некоторых требований.

"Ко всем лицам, желающим получить водительское удостоверение, предъявляется ряд требований при медицинском осмотре, и они не зависят от возраста", - объясняет адвокат.

Чтобы сдать на права, нужно пройти:

терапевта;

невропатолога;

отоларинголога;

офтальмолога;

хирурга;

психиатра;

нарколога.

К пенсионерам не предъявляется особых требований при прохождении медицинского осмотра - они, как и все остальные лица, тоже проходят медосмотр, чтобы понимать, что у них нет общих противопоказаний к управлению транспортными средствами:

Всем лицам, имеющим водительское удостоверение и не достигшим 55-летнего возраста, необходимо раз в 10 лет повторно проходить медицинский осмотр. Тем, кому от 56 до 75 лет, нужно проходить медосмотр раз в три года. Вводителям, которым более 76 лет, необходимо раз в год проходить эту процедуру.

Также, отмечает эксперт, существует ряд общих медицинских противопоказаний - заболеваний, при которых лицо не может быть допущено к управлению транспортными средствами. Эти противопоказания тоже не зависят от возраста, а одинаковы для всех лиц, желающих получить водительское удостоверение.

В частности, существуют следующие наиболее распространенные причины отказа в выдаче справки:

значительное нарушение зрительных функций;

серьезные проблемы со слухом;

сердечная недостаточность;

высокое артериальное давление (систолическое давление свыше 220 или диастолическое - выше 120);

психические заболевания.

То есть, в выдаче справки, дающей право сдавать экзамен и получить волительское удостоверение, могут отказать и молодому человеку, если у него есть какое-либо противопоказание к вождению.

Какие изменения будут в 2026 году при сдаче на права для пенсионеров

Каких-либо нововведений для пенсионеров на экзаменах по вождению в этом году нет.

"Процедура сдачи экзамена одинакова для всех возрастных категорий. Ни один нормативный акт не предусматривает ограничений для пенсионеров или введения других методов или процедур тестирования", - говорит адвокат.

Все должны за 20 минут ответить на 20 вопросов о правилах дорожного движения, а затем на транспортном средстве выполнить упражнения на площадке или на специальном участке дороги.

Также, отмечает эксперт, повышенная аварийность на дорогах из-за возраста - это миф:

Я смотрела статистику, и чаще всего аварии вызывают водители в возрасте 18-35 лет. По моему мнению, это из-за отсутствия опыта и неосторожности. После 35 лет люди ездят с детьми, поэтому у некоторых, возможно, стиль вождения меняется. Считаю, что нет проблемы в том, что пожилые люди управляют транспортными средствами. Наоборот - я думаю, что они ездят и медленнее, и осторожнее.

По мнению адвоката, ненормально ограничивать право на вождение после достижения определенного возраста или после получения статуса пенсионера. За рубежом люди ездят на машинах и до глубокой старости, но необходим качественный медицинский контроль состояния здоровья пожилых людей, которые хотят управлять транспортными средствами. Важно, чтобы люди любого возраста, у которых есть медицинские противопоказания, не садились за руль.

справка Ольга Брус адвокат Опытный адвокат с многолетним опытом и практикой работы в гражданском и хозяйственном праве. Окончила Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Ныне ведет частную практику в сфере гражданского и хозяйственного права, деятельности ломбардов, специализированного коворкинга, аренды недвижимого имущества, договорного права.

