Студенты-медики будут военнообязанными и получат звание офицера, - Ляшко

Речь идет о военных кафедрах в медицинских вузах.

Студенты-медики будут подлежать воинской службе и получат офицерское звание после завершения обучения. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом во время "Часа вопросов к правительству" в парламенте заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он напомнил, что были приняты изменения в законодательство, которые обязывают открыть на следующий учебный период военные кафедры в медицинских вузах.

"То есть все абитуриенты, поступающие в медицинские вузы, получающие высшее медицинское образование, будут военнообязанными. И по завершении обучения получат звание офицера", – отметил министр.

Украинские врачи за рубежом

Как сообщалось, Польша аннулировала лицензии 146 врачам, не являющимся гражданами Европейского Союза, большинство из которых – украинцы. Главной причиной такого решения со стороны Высшего медицинского совета стало отсутствие у специалистов языкового сертификата уровня B1.

Так, врачи, лицензии которых были аннулированы, теперь не имеют права подавать на них повторно. А чтобы остаться в профессии, они вынуждены проходить длительный путь, от нострификации диплома до сдачи государственного экзамена LEK.

