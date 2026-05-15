В ближайшие дни Украину уже разогреет до +25°, - синоптик

В ближайшие выходные в Украине ожидается умеренно теплая погода, местами пройдут кратковременные дожди, временами в сопровождении грозы.

Кое-где в конце недели воздух прогреется до +24°...+25°. Об этом на Метеопроге рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, ночью и утром в связи с повышенным содержанием влаги местами могут фиксироваться туманы.

Кроме того, в большинстве областей пройдут дожди различной интенсивности, а в отдельных пунктах не исключены грозы и шквалистое усиление ветра.

Погода 16 мая

На западе ночью возможен туман, а днем пройдут кратковременные дожди с грозой. Местами возможен град и шквалы 15 – 20 м/с. Ветер 5–10 м/с. Температура ночью +7…+12 °С, днем +18…+23 °С, в Карпатах +12…+17 °С.

На севере в субботу будет сухо, только ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура в темное время суток +6...+11 °С, днем +18...+23 °С.

В центральной части синоптик прогнозирует малооблачную погоду без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ночью температура +7…+12 °С, днем +18…+23 °С.

На юге 16 мая ожидается солнечная и сухая погода, без осадков. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, днем +17...+22 °С.

На востоке будет переменная облачность, без осадков. Ночью ожидается +7…+12 °С, днем +18…+23 °С.

Погода 17 мая

На западе Украины ночью местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Днем без существенных осадков, только в Карпатах и на Закарпатье возможны небольшие грозовые дожди. Ветер 3 – 8 м/с. Температура ночью +8...+13 °С, днем +18...+23 °С.

На севере ночью будет сухо, а днем местами пройдет кратковременный грозовой дождь. Ветер 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +8...+13 °С, днем +18...+23 °С.

В центральных регионах местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер 5–10 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью +9…+14 °С, днем +17…+22 °С.

На юге Украины днем местами пройдут небольшие дожди, возможна гроза. Температура ночью +7…+12 °С, днем потеплеет до +19…+24 °С.

В конце недели на востоке Украины утром и днем пройдут кратковременные дожди, грозы. В Харьковской области возможен град и шквалы 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °С, а днем потеплеет до +20…+25 °С.

Напомним, о том, что в выходные в Украине станет теплее, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозу, в субботу и воскресенье ожидается теплая погода с температурой воздуха +20...+24 градуса.

