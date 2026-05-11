Некоторые растения выделяют ароматические вещества и фитонциды, которые эффективно отпугивают паразитических насекомых.

С приходом тепла клещи становятся настоящей проблемой для владельцев участков и дач. Эти вредители любят сырые, тенистые и заросшие места, где им легко прятаться и размножаться. При этом защититься от них можно и без всякой химии, просто посадив нужные растения.

Рассмотрим, какого запаха больше всего боятся клещи и правда ли, что участок от них можно защитить одними лишь правильными посадками.

Что посадить на участке, чтобы не было клещей – список растений

Чтобы клещей стало меньше, на участке можно создать своего рода "ароматный барьер" из растений, которые их отпугивают.

Дело в том, что клещи находят добычу с помощью обоняния, так что если знать, какие травы не любит клещ, их резкие и насыщенные запахи не только замаскируют присутствие человека, но и будут раздражать чувствительные рецепторы насекомых. В результате они начнут избегать таких участков и реже на них задерживаться.

Так, из всего, чего боятся клещи на участке, наиболее эффективны обычно лаванда, розмарин и тимьян (чабрец): их эфирные масла отпугивают паразитов, а внешний вид украшает участок. Впрочем, зона действия "ароматного барьера" невелика, так что лучше сажать их вдоль дорожек, по периметру или рядом с местами отдыха.

Более резким действием отличаются полынь и пижма. Их запах неприятен клещам и сбивает их с ориентации, поэтому такие растения часто высаживают по краям участка, чтобы создать своего рода "защитную линию".

Дополнительно можно посадить чеснок, шалфей, бархатцы, душицу или герань. Они усиливают общий эффект и помогают сделать участок менее привлекательным для клещей, при этом сами выглядят аккуратно и красиво.

Впрочем, важно понимать, что в том, как избавиться от клещей на участке навсегда, одни только растения не помогут. А вот если вместе с ними регулярно ухаживать за участком – косить траву, убирать сорняки и избегать излишней сырости – то риск повторного появления клещей значительно уменьшится.

