Кольцо вокруг Киева: что придумали чиновники для обеспечения киевлян теплом и почему это не сработает, – эксперт

Распределенной генерацией не удастся полностью заменить электроэнергию, которую столица получает из других источников.

После завершения самого тяжелого, по словам экспертов, отопительного сезона, с многочасовыми отключениями света и холодными батареями, власти на всех уровнях заявили о начале подготовки к следующей зиме. В частности, киевлян планируется обеспечивать теплом как за счет столичных ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, так и за счет децентрализованной генерации. Впрочем, грандиозные планы традиционно наталкиваются на отсутствие финансирования и политические баталии между центром и местными чиновниками.

На этом фоне начинают звучать альтернативные предложения, как столице не замерзнуть – в частности, о строительстве так называемого независимого энергетического кольца вокруг столицы. С соответствующим предложением выступил глава Деснянской РГА Максим Бахматов. Проще говоря, речь идет о системе резервной и децентрализованной генерации, которая уменьшит зависимость города от центральных магистральных сетей и крупных ТЭЦ.

Впрочем, энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН выразил скептицизм по поводу этой затеи и поделился советами, что столице необходимо сделать уже сейчас, чтобы не замерзнуть зимой.

Видео дня

Так, по его словам, вокруг столицы уже существует энергетическое кольцо, состоящее, в частности, из комплекса трансформаторных подстанций мощностью 330 кВ, расположенных вокруг Киева, и подстанции 750 кВ "Киевская", через которую столица получает электроэнергию с Ривненской АЭС. В то же время он отметил, что это кольцо не может быть "независимым", то есть изолированным, как заявляют некоторые чиновники.

"Это кольцо не может работать в изолированном режиме. Это элемент энергосистемы, который обеспечивает ее стабильную работу… Никакого изолированного кольца, которое может работать без электроэнергии извне, в Киеве создать невозможно. Даже в советские времена это было невозможно. Поэтому и строили Чернобыльскую АЭС, поэтому и функционировала Трипольская ТЭС", – подчеркнул эксперт, напомнив, что зимой в столице отключения света достигали более 14 часов из-за повреждения врагом подстанции "Киевская".

Для понимания он сравнил принцип работы такого энергетического кольца с кольцевой дорогой – она не может соединяться с другими дорогами и магистралями, иначе ее функционирование теряет всякий смысл.

"Кольцо – это как кольцевая автодорога. Кольцо – для того, чтобы часть энергии направлять для распределения внутри (Киева, – УНИАН), а еще часть – на северо-восток. Это не для того, чтобы изолироваться. Если обрезать все концы, то какой смысл в том, что машины будут ездить по кругу – поступлений не будет", – отметил эксперт.

По словам Рябцева, для максимального увеличения количества часов с освещением и стабильного прохождения отопительного сезона в условиях вражеских атак на энергетику нужно, во-первых, максимально наращивать объемы распределенной генерации. При этом эксперт отметил, что распределенной генерацией не получится полностью заменить электроэнергию, которую столица получает из других источников, поскольку для этого нужны сотни миллионов долларов, которых нет.

"Распределенной генерацией можно помочь. Она может обеспечить питание объектов критической инфраструктуры. В Киеве нужно всего 200 МВт для того, чтобы обеспечить питание всех объектов критической инфраструктуры", – подчеркнул Рябцев.

Кроме того, следует обеспечить достаточное количество противоракет для систем ПВО, а также второй уровень защиты электрических подстанций в столице и вокруг Киева. Также для стабильного прохождения отопительного сезона в столице следует обеспечить автономными источниками питания критическую инфраструктуру.

"Чтобы не было так, что после атаки "Киевводоканал" рассказывает о снижении давления в трубах", – отметил Рябцев.

Он добавил, что, по неофициальной информации, столичный водоканал уже установил один генератор.

"Но говорят, что нужно еще три, и их якобы планируют установить до начала отопительного сезона", – говорит он.

Также следует провести восстановительные работы на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 для "бесперебойного обеспечения теплом в первую очередь левого берега Киева, потому что там больше домохозяйств", а также обеспечить трехкратный резерв особо уязвимого оборудования. Он добавил, что все объекты централизованного теплоснабжения планируется оборудовать защитой второго уровня, то есть антидроновой.

"Если это будет выполнено, то все будет нормально", – подытожил эксперт.

Удары России по энергетике Украины – последние новости

С 13 по 14 мая РФ осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину, в результате которой часть жителей Киева и 11 областей Украины временно остались без света.

На фоне систематических атак РФ на объекты энергетики и теплоснабжения в течение прошлого отопительного сезона, глава Деснянской райгосадминистрации Киева Максим Бахматов дал понять, что большая часть Киева может остаться без отопления в следующем отопительном сезоне. По его словам, даже в случае восстановления поврежденной вражескими ударами ТЭЦ-6 и уничтоженной ТЭЦ-4 ничто не помешает России повторить атаку.

Вас также могут заинтересовать новости: