Приготовила домашние бургеры на дрожжевом тесте: муж сказал, что вкуснее еще не ел

Классические бургеры уже никого не удивляют, другое дело - домашние. Здесь все привычное - мясо, сыр, соус и овощи - заворачивается не в булочку, а в мягкое дрожжевое тесто.
После выпечки оно становится золотистым, слегка хрустящим сверху и очень нежным внутри. Начинка получается особенно сочной: говядина, карамелизированный лук, маринованные огурцы, перец, соус и тянущийся сыр чеддер.
Домашние бургеры - рецепт с фото
Простое, но очень эффектное блюдо сочетает в себе вкус фаст-фуда и уют домашней выпечки, пишет сайт польского утреннего телешоу Halo tu Polsat. Попробовав один раз, многие возвращаются к этому рецепту снова и снова.
Главная особенность этих бургеров в том, что тесто здесь - это не просто оболочка, а полноценная часть вкуса. Во время запекания оно пропитывается соками мяса, сыра и соусов, становясь невероятно ароматным.
Это отличная альтернатива обычному фастфуду. Блюдо подходит как для семейного ужина, так и для гостей или вечеринки.
Делать бургеры эти совсем несложно - впрочем, судите сами.
Ингредиенты для теста (расчет примерно на 4–5 человек):
- 1 стакан теплого молока;
- 1/2 стакана теплой воды;
- 1 ст. л. сахара;
- 5 г сухих дрожжей;
- 1 яйцо (желток оставить для смазывания) ;
- 1 ч. л. соли;
- 3,5-4 стакана муки;
- 2 ст. л. мягкого сливочного масла.
Для начинки:
- 500 г говяжьего фарша;
- 1 луковица;
- несколько ломтиков маринованного огурца;
- 1 перец;
- 150 г сыра чеддер;
- кетчуп и майонез;
- соль и перец;
- кунжут.
Булочки на бургеры - рецепт приготовления
Смешать теплое молоко, воду, сахар и дрожжи. Оставить на 5 минут. Добавить яйцо, соль и муку. Замесить мягкое, слегка липкое тесто. В конце вмешать сливочное масло и оставить тесто подходить на 1 час.
Как готовить начинку
Обжарить лук до золотистого цвета, добавить фарш и жарить до готовности. Посолить и поперчить. Перец также можно слегка обжарить для аромата.
Как собрать бургеры
Разделить тесто на части, раскатать. В центр каждой заготовки положить мясо, лук, огурцы, перец, соус и сыр. Сформировать булочки, хорошо защипнуть края.
Выложить на противень, смазать желтком, посыпать кунжутом. Выпекать при 190°C около 22-28 минут до золотистой корочки.
Готовые бургеры лучше всего есть теплыми - с тянущимся сыром и мягким ароматным тестом. Но такие бургеры можно приготовить и впрок - после разогрева они остаются мягкими и вкусными.
Приятного аппетита!