Приготовила домашние бургеры на дрожжевом тесте: муж сказал, что вкуснее еще не ел

Такие бургеры получаются очень сытными, сырными и ароматными.

Классические бургеры уже никого не удивляют, другое дело - домашние. Здесь все привычное - мясо, сыр, соус и овощи - заворачивается не в булочку, а в мягкое дрожжевое тесто.

После выпечки оно становится золотистым, слегка хрустящим сверху и очень нежным внутри. Начинка получается особенно сочной: говядина, карамелизированный лук, маринованные огурцы, перец, соус и тянущийся сыр чеддер.

Домашние бургеры - рецепт с фото

Простое, но очень эффектное блюдо сочетает в себе вкус фаст-фуда и уют домашней выпечки, пишет сайт польского утреннего телешоу Halo tu Polsat. Попробовав один раз, многие возвращаются к этому рецепту снова и снова.

Главная особенность этих бургеров в том, что тесто здесь - это не просто оболочка, а полноценная часть вкуса. Во время запекания оно пропитывается соками мяса, сыра и соусов, становясь невероятно ароматным.

Это отличная альтернатива обычному фастфуду. Блюдо подходит как для семейного ужина, так и для гостей или вечеринки.

Делать бургеры эти совсем несложно - впрочем, судите сами.

Ингредиенты для теста (расчет примерно на 4–5 человек):

1 стакан теплого молока;

1/2 стакана теплой воды;

1 ст. л. сахара;

5 г сухих дрожжей;

1 яйцо (желток оставить для смазывания) ;

1 ч. л. соли;

3,5-4 стакана муки;

2 ст. л. мягкого сливочного масла.

Для начинки:

500 г говяжьего фарша;

1 луковица;

несколько ломтиков маринованного огурца;

1 перец;

150 г сыра чеддер;

кетчуп и майонез;

соль и перец;

кунжут.

Булочки на бургеры - рецепт приготовления

Смешать теплое молоко, воду, сахар и дрожжи. Оставить на 5 минут. Добавить яйцо, соль и муку. Замесить мягкое, слегка липкое тесто. В конце вмешать сливочное масло и оставить тесто подходить на 1 час.

Как готовить начинку

Обжарить лук до золотистого цвета, добавить фарш и жарить до готовности. Посолить и поперчить. Перец также можно слегка обжарить для аромата.

Как собрать бургеры

Разделить тесто на части, раскатать. В центр каждой заготовки положить мясо, лук, огурцы, перец, соус и сыр. Сформировать булочки, хорошо защипнуть края.

Выложить на противень, смазать желтком, посыпать кунжутом. Выпекать при 190°C около 22-28 минут до золотистой корочки.

Готовые бургеры лучше всего есть теплыми - с тянущимся сыром и мягким ароматным тестом. Но такие бургеры можно приготовить и впрок - после разогрева они остаются мягкими и вкусными.

Приятного аппетита!

