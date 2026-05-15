Омелян 'служил' в подразделении для людей Порошенко, но от обязанностей уклонялся, - военный

Близкий соратник Петра Порошенко, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян после начала полномасштабной войны фактически не воевал, а формально числился в подразделениях ТрО, в частности в 251-м батальоне, который был создан для людей из окружения Петра Порошенко. Об этом написал военный Владимир Бойко на фоне сообщения о получении Омеляном подозрения от ДБР за уклонение от обязанностей военной службы путем обмана.

По словам военного и журналиста Владимира Бойко, после 24 февраля 2022 года бывший министр инфраструктуры Омелян был зачислен в 206-й отдельный батальон ТрО на должность начальника группы планирования штаба. Однако, по словам Бойко, реальных обязанностей военной службы экс-министр не выполнял.

"Ни одного дня обязанностей военной службы Омелян не выполнял, хотя, в отличие от тритенков-сеитаблаевих-терентьєвих, 12 апреля 2022 года вместе с батальоном покинул Киев и прибыл в Николаев. Правда, пока батальон воевал на херсонском направлении (до 17 октября 2022 года), экс-министр проживал в Николаеве в детском саду, где обосновалась продовольственная служба, и не появлялся даже в штабе своей воинской части", - заявил военный.

Впоследствии Омеляна перевели в другое подразделение - 251-й отдельный батальон ТрО. Именно этот батальон, по словам военного, был создан для людей из окружения Порошенко.

"Омелян был переведен на такую же должность в специально созданный Залужным для людей из окружения Порошенко 251-й отдельный батальон ТрО. После того, как командир 251-го отдельного батальона ТрО благодаря покровительству Порошенко был назначен командиром 104-й отдельной бригады ТрО, Омелян перевелся в штаб этой бригады и был повышен в воинском звании до майора", – написал Бойко.

Как отмечает военный, уголовное производство ДБР было зарегистрировано после того, как Омелян якобы незаконно получил статус участника боевых действий и дополнительное вознаграждение за непосредственное участие в боевых действиях. В ходе расследования правоохранители истребовали данные мобильных операторов, которые показали, что в период пребывания 251-го батальона ТрО в районе Бахмута телефон Омеляна фиксировался в Киеве или в отеле в Краматорске.

Бойко отмечает, что 25 августа 2023 года правоохранители провели обыски в 206-м, 251-м батальонах ТрО, 104-й бригаде ТрО, а также по месту жительства Омеляна в Сарнах Ровенской области. По словам Бойко, во время обыска в квартире экс-министра были найдены гранаты Ф-1, после чего было зарегистрировано еще одно уголовное производство.

Как стало известно, ДБР сообщило о подозрении бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, который после мобилизации проходил службу офицером группы планирования штаба одной из воинских частей и в течение длительного времени не выполнял служебные обязанности. Сейчас Владимир Омелян находится в Лондоне.

Как сообщалось ранее, старший сын Петра Порошенко, Алексей, который уехал в Лондон в начале войны и так и не вернулся в Украину, был объявлен в розыск за неявку в ТЦК по повестке и должен уплатить штраф.

