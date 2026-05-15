Трамп заявил, что обсуждал с Си Цзиньпином войну в Украине

Кроме того, президент США отреагировал на масштабный российский удар по Украине.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал вопрос российско-украинской войны с китайским лидером Си Цзиньпином во время своего визита в Пекин. Об этом он сказал во время общения с журналистами, возвращаясь из Китая.

На вопрос репортера, обсуждал ли Трамп с Си вопрос Украины, американский президент ответил утвердительно: "Да". По его словам, и он, и глава Китая "хотели бы видеть этот вопрос урегулированным".

"До прошлой ночи все выглядело хорошо, но прошлой ночью они (Украина, – ред.) понесли большой удар", – отметил американский президент.

Он сказал, что это "печально", и выразил надежду, что все же проблему удастся решить. Других подробностей о переговорах с китайским лидером по Украине он не привел.

Атака на Украину и визит Трампа в Китай

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению полковника запаса ВСУ Романа Свитана, последняя масштабная атака на Украину, вероятно, была по просьбе Китая. "Россияне готовили атаку. Они ее однозначно провели. Вот она была проведена, тем более во время встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином", – сказал он. Свитан считает, что, скорее всего, это было сделано по просьбе Си Цзиньпина "для того, чтобы уменьшить ограниченное влияние Трампа".

Полковник Вооруженных сил Украины Дмитрий Кащенко также высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин специально нанес удар по Киеву в день визита Трампа в Китай. Он отметил, что таким образом кремлевский правитель хотел продемонстрировать свои возможности и надавить на болевые точки Соединенных Штатов.

