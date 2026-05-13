По словам юриста, пенсии научных сотрудников в Украине теперь полностью отменены, однако существуют надбавки за научную степень.

В Украине долгое время действовали отдельные четко определенные пенсионные условия для ученых, однако после реформы 2017 года некоторые правила изменились. При этом многие до сих пор могут не до конца понимать, как теперь рассчитывается научная пенсия и какие есть другие нюансы, связанные с новой системой.

Юрист LEGAL STRATEGY Илона Элизбарян объяснила в комментарии УНИАН, кто имеет право на научную пенсию, существует ли она сейчас вообще и как именно рассчитывать переход с научной пенсии на пенсию по возрасту при расчете будущих выплат.

Как начисляется научная пенсияв 2026 году– как ее рассчитать

Как отметила юрист, специального пенсионного режима для ученых в Украине больше нет, а их пенсии регулируются общим законом №1058:

Видео дня

"Сейчас в Украине уже нет такого понятия, как "научная пенсия", то есть пенсия ученым не предусматривает отдельных льготных условий".

Она напомнила, что до пенсионной реформы 2017 года система была значительно выгоднее для научных работников, поскольку позволяла получать существенные надбавки к зарплате – до 60%.

В то же время после реформы эти специальные условия были отменены, и размер научной пенсии стал определяться по общим правилам.

Что засчитывается в научный стаж сейчас

По словам Элизбарян, в настоящее время у научных работников нет отдельного возраста выхода на пенсию, и они приравниваются ко всем другим гражданам. Она уточнила, что для этого необходимо достичь 60 лет и иметь не менее 33 лет страхового стажа, а размер выплат теперь зависит от уровня заработной платы, которую получал ученый в течение трудовой жизни.

В то же время она подчеркнула, что минимальная пенсия не может быть ниже установленного прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в 2026 году – 2 595 гривен).

Что включает пенсия работающим пенсионерам-ученым – льготы и надбавки

Юрист уточнила, что сам статус ученого не дает права на досрочную пенсию, однако человек может выйти на пенсию раньше, если у него есть для этого другие основания, например, увольнение за полтора года до пенсии, инвалидность или стаж работы на должностях с вредными условиями труда (из списков, утвержденных Кабмином).

Более того, надбавка к пенсии за научную степень, по словам юриста, также была отменена, однако научные степени все же могут влиять на зарплату, а значит – опосредованно и на будущие пенсионные выплаты.

"Надбавок за это к пенсии нет, но есть надбавки к зарплате за кандидатские, докторские и профессорские степени: они разные в разных ведомствах и структурах", – отметила специалист.

В целом выбрать, что входит в научный стаж, сейчас нельзя, поскольку ни отдельного вида пенсий, ни специальных льготных схем для ученых в Украине нет.

Ранее мы писали, можно ли работать на пенсии в Украине – для некоторых категорий граждан это может оказаться не так выгодно, как кажется.

справка Илона Элизбарян юрист Училась в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого. Окончила обучение в 2018 году и после этого работала в следственных органах Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Впоследствии начала работать юристом.

Вас также могут заинтересовать новости: