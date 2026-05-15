Режиссёр Мэтт Ривз раскрыл имена актёров, которые сыграют в сиквеле 'Бэтмена'

Премьера фильма запланирована на 2027 год.

Американский режиссер фильма "Бэтмен" Мэтт Ривз поделился новыми подробностями о второй части фильма. В частности, он раскрыл имена главных актеров, которые сыграют в будущем фильме.

Как отмечает издание The Hollywood Reporter, в детективе снова появится звезда "Сумерек" – актер Роберт Паттинсон. А также Скарлетт Йоханссон, которая , по слухам, сначала снимется в фильме ужасов "Изгнание дьявола", а уже потом начнет съемки в "Бэтмене". Однако, какая именно роль ей достанется – пока неизвестно.

Однако уже давно не держатся в секрете роли актеров Себастьяна Стэна, который сыграет Харви Дента, и Чарльза Дэнса, который появится в образе его отца – Кристофера Дента. А еще можно будет увидеть Джеффри Райта, Энди Серкиса, Колина Фаррелла, Джейми Лоусона, Хила Переса-Абрахама, Себастьяна Коха и Брайана Тайри Генри.

Видео дня

К слову, ранее сообщалось, что уже начались съемки картины, а премьера "Бэтмена 2" запланирована на октябрь 2027 года. Интересно, что первая часть, вышедшая в 2022 году, собрала 772 миллиона долларов в мировом прокате. По словам режиссера, в продолжении фильма главный герой Брюс Уэйн раскроется с другой стороны.

Напомним, ранее стало известно, что следующая игра LEGO о Бэтмене будет адаптировать фильм 2022 года с Робертом Паттинсоном.

Вас также могут заинтересовать новости: