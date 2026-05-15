В Черноморске российский дрон остановил работу американского масличного завода, - СМИ

Маслоэкстракционный завод в Черноморске, принадлежащий американской компании ADM, в настоящее время не работает из-за повреждений в результате атаки российского дрона. Компания сообщила об этом в ответ на запрос latifundist.com.

Завод подвергся вражеской атаке и разрушениям 26 апреля этого года – с тех пор его работа не была возобновлена. Ранее стало известно, что компания временно приостановила закупку сырья.

"Работа маслоэкстракционного предприятия ADM в Черноморске в Украине пока остается приостановленной после повреждений, нанесенных ударом дрона 26 апреля 2026 года. Безопасность наших сотрудников является нашим высшим приоритетом, и мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", – говорится в сообщении ADM.

По информации издания, поврежден один из масличных резервуаров, несколько других были порезаны обломками дрона. Произошла частичная утечка масла. На заводе продолжаются восстановительные работы.

Электронная зерновая биржа GrainTrade сообщила, что остановка завода не должна особо негативно сказаться на ценах на подсолнечное масло в Украине, поскольку глобальный рынок растительных масел находится под давлением увеличения предложения и снижения спроса.

Пока что снижение перерабатывающих мощностей ощутимо влияет на цены на украинский подсолнечник.

"Падение маржи переработки и остановка части заводов на юге в результате обстрелов снижают закупочную активность переработчиков и уменьшают конкуренцию за объемы, что приводит к падению цен на подсолнечник", – сообщают аналитики биржи.

Атаки России по промышленности Украины – главные новости

Враг вновь активизировал удары по перерабатывающим аграрным предприятиям Украины, которые стали его частыми целями в начале года. Генеральный директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук заявляет, что Россия намеренно пытается уничтожить производство украинского подсолнечного масла.

Издание The New York Times пишет, что администрация президента США Дональда Трампа сознательно игнорирует целенаправленные атаки РФ по американскому бизнесу в Украине. С прошлого лета объектами российских ударов стали предприятия, связанные с Coca-Cola, Boeing, Mondelez и Philip Morris.

