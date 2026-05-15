Польша испытала собственную Pirania для противодействия России в Балтийском море

Польша провела первые испытания собственного нового подводного дрона под названием Pirania.

Об этом сообщает Defense Express. Отмечается, что он был разработан совместно Гданьским политехническим университетом и компанией Radmor, входящей в WB Group. Разработчики отметили, что такой дрон был создан в связи с необходимостью контролировать акватории и защищать морскую инфраструктуру.

Дрон Pirania был разработан как продукт двойного назначения, то есть может использоваться не только польскими вооруженными силами, но и в гражданском секторе.

Подробности испытаний прототипа Pirania рассказало издание Defence24.pl, отметив, что тесты проходили месяц назад, 14 апреля, в условиях, максимально приближенных к реальным – дрон подготовили к работе и запустили с берега, после чего он должен был выполнить поставленную задачу по обнаружению и идентификации подводных объектов и вернуться обратно. Прототип подводного дрона Pirania успешно выполнил указанную миссию.

Издание отмечает, что специалистам удалось всего за пять месяцев пройти путь от концепции до полноценных эксплуатационных испытаний, и не в последнюю очередь благодаря тому, что часть технологий для Pirania была заимствована из другой польской разработки – подводной роботизированной системы Głuptak, которую разработали специалисты того же Гданьского политехнического университета.

Defense Express сообщает, что Głuptak существует в двух версиях – как учебный дрон, а также как дрон-камикадзе, предназначенный для обнаружения и обезвреживания морских мин. Имеет массу 48 кг и длину менее полутора метров. Рабочая глубина – до 200 м, дальность действия – до 1,5 км.

Pirania имеет схожие тактико-технические характеристики – массу около 50 кг и длину 1,40 м. Подводный дрон является модульным, и его полезная нагрузка может меняться в зависимости от необходимости выполнить ту или иную миссию – это могут быть различные сонары, камеры, датчики, манипуляторы.

Отмечается также, что страны, имеющие выход к Балтийскому морю, уделяют все больше внимания именно беспилотным технологиям, особенно в контексте наличия такого врага по соседству, как РФ.

В частности, Германия вооружилась беспилотными подводными аппаратами BlueWhale, предназначенными для противолодочных задач и выполнения секретных морских миссий.

А в прошлом году свои беспилотные парусники запустила Дания в Балтийское море. Речь идет о беспилотных катерах для автономного патрулирования под названием Saildrone Voyager.

Как сообщал УНИАН, по информации Defence 24, Pirania ("Пиранья") была создана в ответ на растущие угрозы для подводной инфраструктуры в Балтийском море и необходимость контроля над ней.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году произошли инциденты с повреждением подводной инфраструктуры в Балтийском море, в частности, взрывы на газопроводах "Северный поток". Были повреждены три из четырех ниток газопроводов.

