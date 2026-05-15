Известный шоумен назвал самых дорогих украинских артистов

По словам дяди Жоры, они получают самые высокие гонорары за выступление.

Известный украинский шоумен и юморист дядя Жора назвал самых дорогих артистов в нашей стране.

Не секрет, что шоумен уже много лет имеет собственное ивент-агентство, которое занимается организацией праздников и корпоратив. Обычно на такие мероприятия приглашают звезд, поэтому он признался, что работал почти со всеми знаменитостями и знает, кто из них получает самые большие гонорары за выступления.

В частности, сколько стоит пригласить на праздник Тину Кароль – дядя Жора отказался называть сумму. Однако добавил, что певица не входит в топ-3 самых дорогих украинских исполнителей. Но, по мнению шоумена, в этот список попали не менее популярные артисты.

Видео дня

"Работаю со всеми звездами. Самые дорогие сейчас, наверное, Макс Барских, Дима Монатик и Верка Сердючка", - отметил комик в проекте "Ранок у великому місті".

Напомним, ранее Forbes выбрал самых влиятельных звезд до 30 лет. В список вошли 30 знаменитостей.

Вас также могут заинтересовать новости: