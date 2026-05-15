Кремль хочет, чтобы Трамп выполнил договоренности, достигнутые в Анкоридже, – СМИ

Грэм считает, что главе Белого дома следует противостоять призывам Кремля следовать тому, что, по мнению Москвы, является духом Анкориджа.

В первые недели войны с Ираном Кремль не проявлял особой обеспокоенности или спешки по поводу перерыва в переговорах по войне в Украине, пишет научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм в статье The National Interest.

Он отмечает, что в Кремле были готовы ждать, пока Трамп не решит возобновить диалог. Однако теперь ситуация изменилась.

"Тот факт, что Путин и Лавров недавно позвонили соответственно Трампу и госсекретарю Марко Рубио, является четким сигналом, что Кремль стремится возобновить переговоры", – говорится в статье.

Издание отмечает, что российский президент Владимир Путин подчеркнул это в своих выступлениях во время празднования Дня Победы 9 мая. Он сказал, что "благодарен" за то, что американцы искренне стремятся урегулировать конфликт.

Грэм напомнил и слова Путина о том, что война подходит к концу, поскольку, судя по всему, он считает, что европейцы все больше понимают тщетность поддержки Украины.

Однако, как отмечается в публикации, Путин не дал понять, что готов идти на компромисс. Более того, советник Путина по вопросам внешней политики подчеркнул, что полный вывод украинских войск из Донецкой области является условием для начала серьезных переговоров по урегулированию конфликта.

"Последствия для Вашингтона были очевидны: Кремль хочет, чтобы Трамп выполнил договоренности, которые, по мнению Москвы, были достигнуты в Анкоридже", – говорится в статье.

Автор предполагает, что такая срочность со стороны Кремля связана с тем, что ситуация на поле боя обернулась против России. Указывается, что воздушные удары по энергетической инфраструктуре и крупным городам Украины этой зимой не сломили моральный дух украинцев, как ожидалось.

Кроме того, наступательная операция этой весной уже остановилась, и по некоторым оценкам Россия фактически теряет территорию. Между тем Украина ускоряет свои глубокие удары по энергетической инфраструктуре и военным целям на территории России со все большей эффективностью.

"Хвастовство России о том, что она захватит оставшуюся часть Донецка силой, если не сможет получить ее за столом переговоров, кажется все более пустым", – считает Грэм.

Поэтому Кремль предпринимает последнюю попытку убедить Вашингтон заставить Киев отдать им эту территорию за столом переговоров.

"Какое решение примет президент Трамп – вопрос открытый", – говорится в публикации.

В то же время ученый считает, что главе Белого дома следует противостоять призывам Кремля придерживаться того, что, по мнению Москвы, является духом Анкориджа.

Указывается, что с августа прошлого года, когда состоялся саммит Трампа и Путина, ситуация кардинально изменилась.

"Вопреки неоднократным заявлениям Трампа, Киев с тех пор продемонстрировал, что не только имеет козыри в рукаве, но и умеет ими эффективно пользоваться", – отмечает Грэм.

Добавляется, что решение Кремля сократить масштабы празднования 9 мая красноречиво свидетельствует о возможностях Украины и уязвимости России. Предположение Трампа, высказанное в августе прошлого года, что Россия в конечном итоге силой захватит всю Донецкую область, уже не актуально.

"Вместо того, чтобы давить на Украину с целью заставить ее уступить территории, которые она до сих пор контролирует, Вашингтон должен начать призывать к прекращению огня вдоль нынешней линии соприкосновения и использовать все рычаги влияния, которыми он располагает как на Москву, так и на Киев, чтобы достичь этого результата", – говорится в статье.

Автор статьи считает, что нет смысла придерживаться обещания, данного в Анкоридже, если такое обещание действительно было дано, если условия, на которых оно основывалось, больше не существуют.

Объясняется это тем, что условия любого урегулирования должны и будут отражать текущий баланс сил.

"Хотя Москва, возможно, и до сих пор имеет преимущество, этот баланс сейчас однозначно начинает смещаться в другую сторону – и возрождение духа Анкориджа этого не изменит", – подытожил Грэм.

Ранее УНИАН сообщал, что старший научный сотрудник Института исследований войны и мира имени Зальцмана при Колумбийском университете Раджан Менон в статье для The Guardian указывает, что для россиян война раньше была тем, что происходило "где-то там, за границей", но теперь она внутри страны. Отмечается, что украинские беспилотники и ракеты регулярно поражают цели глубоко внутри РФ. Война также нанесла удар по российской экономике. Менон считает, что хотя судьба Путина не обязательно решена, его война потерпит неудачу. Кроме того, признаки беспокойства на самом высоком уровне слишком многочисленны, чтобы их игнорировать.

Также мы писали, что начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов заявил, что у России достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать войну еще несколько лет. По словам Гнатова, основные усилия российских войск сосредоточены на Покровском и Александровском направлениях в Донецкой области. Однако он добавил, что армия РФ не имеет там ни стратегической, ни оперативной инициативы. Начальник Генштаба ВСУ подчеркнул, что потери российских войск фактически приблизились к уровню пополнения контрактниками, а местами даже превышают его.

