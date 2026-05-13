Приготовление шашлыка требует соблюдения простых правил, от которых зависит вкус и сочность мяса.

Мясо, приготовленное на углях, уже давно стало важной частью любого отдыха на природе. Но даже если у вас отличный маринад и хорошее мясо, это не всегда гарантирует идеальный результат, особенно, если угли были подготовлены неправильно или шашлык слишком долго оставался на жару.

Разберемся, сколько жарить шашлык на углях и как понять, что угли готовы к жарке мяса.

Как жарить шашлык на углях – жар, время и другие советы

Для того чтобы шашлык получился по-настоящему хорошим, нужно дождаться, пока угли полностью прогорят и покроются тонким слоем пепла серо-белого цвета. Если же над углями видны языки пламени, мясо быстро подгорит снаружи, но внутри останется сырым.

Наилучшее расстояние от углей до шампуров обычно составляет где-то от 10 до 15 сантиметров. Проверить, насколько готова температура, можно довольно просто: поднесите ладонь примерно на 15 сантиметров над углями. Если вы можете держать руку в таком положении около 4–5 секунд, значит мангал готов к жарке.

Размер кусочков мяса также имеет большое значение. Слишком мелкие кусочки быстро становятся сухими, а крупные, наоборот, могут прожариться неравномерно. Лучше всего нарезать мясо кубиками размером примерно 4–5 сантиметров. При этом нанизывать их на шампур стоит достаточно плотно, но не сильно сдавливая.

Сколько минут жарить мясо на углях, конечно, зависит от того, о каком мясе идет речь. Например, курица обычно готовится 15–20 минут, свинина – примерно 20–25 минут, баранина может потребовать до 30 минут, а для говядины порой нужно и того больше.

Однако полагаться только на показания часов не совсем правильно. Гораздо важнее каждые 2–3 минуты переворачивать шампуры, чтобы мясо прожарилось со всех сторон равномерно и не подгорало.

Как жарить шашлык на углях – на что обратить внимание

Когда шашлык будет готов, на его поверхности появится аппетитная румяная корочка, а если надрезать самый толстый кусочек, то из него должен выделиться прозрачный сок, без какого-либо розового или белого оттенка. Готовое мясо обычно остается одновременно мягким и достаточно упругим. Если же сок все еще красноватый, то шашлык лучше подержать над углями еще несколько минут.

Есть один простой совет, который поможет сделать мясо особенно сочным: минут за 10–15 до того, как шашлык будет готов, слегка посолите его и сразу же переверните шампуры. Если добавить соль не слишком рано, это поможет сохранить больше влаги внутри мясных волокон.

И еще, когда вы уже сняли мясо с мангала, не спешите подавать его на стол – если накрыть шашлык лавашем или фольгой и дать ему постоять 7–10 минут, соки внутри равномерно распределятся, и вкус станет заметно более насыщенным.

Зная, как лучше жарить мясо на мангале, вы не только сэкономите на еде для отдыха, но и получите больше удовольствия от самого процесса приготовления.

