ОАЭ убеждали Катар и Саудовскую Аравию создать коалицию против Ирана, – Bloomberg

Однако Саудовская Аравия и Катар отказались участвовать в координации действий, сообщают источники.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) пытались убедить Саудовскую Аравию и Катар присоединиться к скоординированному военному ответу на удары Ирана, однако потерпели неудачу из-за отказа региональных партнеров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников издания, президент ОАЭ шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаян провел серию телефонных переговоров с лидерами стран Персидского залива, в частности с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, после того как США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля.

Абу-Даби, по словам источников, настаивал на необходимости совместного сдерживания Тегерана, который в ответ атаковал страны региона сотнями беспилотников и ракет.

Впрочем, Саудовская Аравия и Катар, по информации собеседников, отказались участвовать в какой-либо военной координации, заявив, что конфликт не касается их напрямую. Это, по данным источников, привело к ухудшению отношений между ОАЭ и Саудовской Аравией.

Рост напряженности в регионе

Во время переговоров Мухаммед бин Заид подчеркивал, что Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива был создан именно как ответ на угрозы со стороны Ирана после исламской революции.

Несмотря на это, часть стран региона пыталась избегать прямого военного вмешательства, отдавая предпочтение деэскалации и дипломатии.

Параллельно ОАЭ, по данным источников, усилили сотрудничество с Израилем в сфере противовоздушной обороны и обмена разведданными. Также сообщается о координации действий в отношении иранских атак и совместных мерах по перехвату беспилотников и ракет.

Иранские удары по странам Персидского залива, в частности по энергетическим объектам, привели к значительным убыткам и обострили противоречия внутри региона. В то же время ряд государств – в частности Катар, Кувейт и Бахрейн – заняли позицию сдерживания и отказались от прямого вмешательства.

Как сообщал УНИАН, ОАЭ могли тайно участвовать в военных ударах по Ирану во время недавнего конфликта. По данным The Wall Street Journal, монархия Персидского залива, которая ранее сама становилась мишенью атак Тегерана, начала действовать как активный участник боевых действий.

Впоследствии СМИ заявили, что Саудовская Аравия нанесла серию неразглашенных авиаударов по территории Ирана на фоне масштабной войны на Ближнем Востоке. По данным Reuters, это первый известный случай, когда саудовские военные непосредственно нанесли удары по иранской территории.

