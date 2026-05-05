Рассказываем, какой запах отпугивает мух в доме и как выпроводить вездесущих муравьев с помощью простого домашнего раствора.

Весна радует теплом и солнцем, но вместе с ней в дом заглядывают незваные гости - мухи и муравьи. Мириться не стоит ни с теми, ни с другими, а в случае с муравьями действовать нужно особенно быстро: они моментально сообщают друг другу о найденной еде и оставляют след, который притягивает всю колонию.

Разбираемся, чего боятся муравьи в доме и как не дать мухам обустроиться у вас на кухне - какие простые средства помогут справиться с насекомыми без "химии" из магазина.

Как избавиться от мух быстро в домашних условиях

С наступлением тепла мухи становятся очень хитрыми: они проникают в дом, чтобы отложить яйца. Если упустить момент, личинки появятся прямо в канализационном стоке или на дне мусорного ведра. Действовать нужно сейчас - летом справиться с ними будет куда сложнее, пишет британский таблоид The Express.

Хорошая новость: химические спреи вам не понадобятся. Эксперты из Pale Horse Pest Control выяснили, что мух и муравьев можно прогнать с помощью простых средств, которые наверняка уже есть у вас дома.

Дело в том, что эти насекомые во многом ориентируются на запах - именно так они находят еду и мусор. Но те же сильные ароматы способны их и отпугнуть. "Одно из самых простых домашних средств - это уксус", - говорят специалисты.

Дело в том, что резкие натуральные запахи либо перебивают запах еды, делая мусорное ведро менее привлекательным, либо просто раздражают насекомых настолько, что они уходят искать еду в другом месте. И это также один из способов, как быстро убить муравьев в доме - уксус отпугнет оба вида насекомых.

Как сделать отпугиватель мух и муравьев:

смешайте белый уксус и воду в равных частях;

перелейте в бутылку с распылителем;

и обработайте места, где чаще всего появляются насекомые - подоконники, дверные проемы, углы.

Если хотите усилить эффект - добавьте эфирные масла базилика, мяты или лаванды. Мухи не переносят эти запахи, а горшки с такими растениями возле окон станут естественным барьером для насекомых и заодно украсят подоконник.

Как сделать, чтобы муравьи ушли

Как уже говорили раньше, муравьи грамотные - они ориентируются по феромонным следам и так сообщают своей колонии, где есть еда. Нарушить эти следы помогут кофейная гуща или корица: рассыпьте их в местах, где появляются насекомые - и муравьи потеряют ориентир.

Если говорить о том, какой запах отпугивает муравьев в доме, то можно также попробовать еще один эффективный способ - эфирные масла. "Масло нима, лимонное, эвкалиптовое и масло мяты обладают резким запахом, который неприятен для вредителей и отпугивает их", - советуют эксперты.

Попробуйте разные варианты - у каждого дома свой "характер", и один аромат может сработать лучше другого.

Но самое надежное средство - это лишить насекомых причины приходить к вам. Убирайте за собой крошки сразу, ежедневно выносите мусор, регулярно чистите слив и плотно закрывайте продукты в шкафчиках. Если еды не будет - не будет и гостей.

