Что делать, если заставляют менять газовый счётчик и называют сумму: объясняет юрист

Разбираемся, кто должен менять газовый счетчик в квартире или частном доме и когда это нужно делать.

Газовая служба пришла и требует заменить счетчик - и сразу называет сумму за работу. Знакомая ситуация?

Прежде чем платить, стоит разобраться: через сколько лет надо менять газовый счётчик, кто обязан это делать и платить за замену и когда можно смело отказаться от оплаты. Вот что рассказал нам юрист.

В каких случаях меняют газовый счётчик

"Хотел бы обратить внимание на то, что потребителю не стоит эмоционально реагировать на требование заменить счетчик или сразу соглашаться на оплату услуг, связанных с заменой этого устройства (в частности, монтаж и демонтаж)", - говорит адвокат, управляющий партнер юридической компании "Тарасенко и партнеры" Игорь Тарасенко.

Как объяснил он в комментарии УНИАН, газовый счетчик - это средство коммерческого учета. Именно по показаниям счетчика определяется объем потребленного газа и начисляется оплата за него. Оператор газораспределительной системы (ГРС) настаивает на поверке или замене счетчика не просто по собственной инициативе, а потому, что этот прибор должен соответствовать метрологическим требованиям и показывать правильные показатели.

Как часто нужно менять газовый счетчик

Если говорить о том, сколько лет может стоять газовый счетчик, то обычно он должен проходить поверку после 5 лет эксплуатации.

Поверка проводится для того, чтобы оператор ГРС мог убедиться в том, что показатели соответствуют фактическому объему потребленного газа. "Но законом не установлено четкого правила, что счетчик обязательно нужно менять после 5 лет эксплуатации. Считается, что в течение 5 лет устройство дает правильные показатели, а после этого есть основания для поверки", - говорит адвокат.

Чтобы провести поверку, прибор должны демонтировать и проверить на исправность на специальном стенде. После поверки счетчик могут признать пригодным или непригодным для дальнейшей эксплуатации. Если прибор не прошел поверку, потребителю предложат его заменить.

Кто должен менять газовый счетчик в Украине

По словам эксперта, Работы, связанные с поверкой и плановой заменой счетчика, должны осуществляться за счет оператора газораспределительной системы (ГРС) Украины.

Необходимо понимать, что замена старых счетчиков советского производства должна происходить за счет самой газораспределительной сети. Демонтаж также должен финансироваться ГРС.

"Существует высокая вероятность того, что когда сотрудники ГРС придут с вопросами о поверке, то предложат оплатить определенную сумму за демонтаж устройства и установку нового. В таком случае лицо может попросить работников указать нормативные документы, на основании которых необходимо осуществлять платежи. Стоит отметить, что в соответствии с действующими нормами законодательства финансирование работ осуществляется за счет ГРС", - предупреждает эксперт.

Можно ли отказаться от замены газового счетчика

Многих потребителей также волнует вопрос, можно ли отказаться от замены счетчика. По словам юриста, если игнорировать уведомления - в частности, они могут приходить через "Укрпочту", на электронную почту, потребителю могут звонить - и не допускать представителей ГРС к счетчику, то это может иметь негативные последствия. В будущем могут возникнуть проблемы - возможно отключение подачи газа: "Я бы советовал не игнорировать требования работников ГРС. Выполняя требования оператора, человек в дальнейшем избежит возможных санкций с его стороны".

Не стоит игнорировать также уведомления ГРС о поверке счетчиков, но и не следует сразу платить за поверку. Стоит сказать: "Четко укажите, уважаемые сотрудники, какой нормой вы руководствуетесь для фактического осуществления оплаты". Как правило, после этого сотрудники ГРС действуют в соответствии с законом.

справка Игорь Тарасенко Управляющий партнер юридической компании "Тарасенко и партнеры" Учился в Национальном университете "Одесская юридическая академия". Работал в прокуратуре. Более 14 лет опыта в юридической сфере. Около 3 лет занимается адвокатской деятельностью.

