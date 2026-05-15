В Украине массово закрываются магазины: какие сети уходят и почему так происходит

Покупательная способность украинцев снижается.

Весна стала периодом массового закрытия магазинов и ухода международных брендов с рынка Украины, сообщает Ассоциация ритейлеров.

Сокращение бизнес-активности происходит прежде всего в продуктовых, спортивных и lifestyle-сегментах. Аналитики связывают закрытие сетей с падением покупательной способности украинцев, логистическими трудностями и изменением стратегических приоритетов международных брендов.

Из сетей спортивной одежды и обуви в Украине прекращает деятельность бренд Reebok. Последние два магазина сети завершают работу в ТРЦ Retroville и SkyMall Киева в мае 2026 года. Причина – высокие операционные риски и низкая маржинальность.

Видео дня

В течение мая-июня в Украине должны закрыться шесть точек сети обувных магазинов SuperStep. Еще один турецкий бренд одежды Koton после восьми лет работы закрывает два магазина в Украине. Вместо него в ТРЦ Lavina Mall Киева откроются магазины двух украинских брендов – Eva Beauty и Marathon.

В марте закрылся последний магазин спортивной одежды турецкой InStreet в столичном ТРЦ Respublika Park. Компании из Турции уходят с рынка Украины из-за общей стратегии по централизации ресурсов и минимизации потерь на внешних рынках.

Кроме того, украинцы меняют потребительские приоритеты и переориентируются на товары первой необходимости. Это стало причиной закрытия сетей "эмоционального" non-food ритейла Usupso и O!Some азиатского формата.

В апреле из столичного ТРЦ Magelan, после более 20 лет работы, ушел кинотеатр "Линия Кино". Сеть сосредоточилась на своем последнем заведении в Cherry Mall в Вишневом под Киевом.

Закрытие крупных сетей – последние новости

На текущей неделе сразу четыре продуктовые сети, принадлежащие одному владельцу, ООО "Альянс Маркет" Михаила Весельского – "Арсен", "Фреш", "Союз" и "Квартал" – объявили об окончательном прекращении своей деятельности с июня.

В феврале стало известно о выходе из крупных городов Украины испанской компании Inditex, которой принадлежат известные бренды одежды Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho и Massimo Dutti.

Вас также могут заинтересовать новости: