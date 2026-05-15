Альтернатива пеллетам и дровам: эти брикеты произвели настоящий фурор

Брикеты из подсолнечной шелухи завоевывают репутацию инновационного и экологичного твердого топлива.

Отопление домов пеллетами на протяжении многих лет рекламировалось как современное и экологичное, сообщает Forsal.

Издание приводит данные, что, по оценкам, в 2026 году около полумиллиона домов в Польше будут отапливаться пеллетами.

Однако все чаще звучат мнения, что эта революция не принесла ожидаемых результатов. Исследования показывают, что топливо из биомассы стало одним из главных источников загрязнения, выбрасываемого небольшими отопительными приборами, и во многих местах уже обогнало уголь.

Издание объясняет, что проблемой являются прежде всего недобросовестные производители, которые добавляют в пеллеты мебельные отходы или пластик. Конечно, это касается не всех – многие пользователи и производители используют сертифицированное топливо высокого качества.

Как отходы превратили в топливо

Рост цен на пеллеты заставляет владельцев печей искать альтернативы. Одной из них являются брикеты из подсолнечной шелухи, которые завоевывают репутацию инновационного и экологичного твердого топлива.

Этот заменитель традиционных источников энергии, таких как древесные пеллеты, уголь или дрова, вызывает в Польше настоящий фурор.

Издание рассказало, что шелуху подсолнечника сначала сушат, чтобы снизить ее влажность, затем измельчают, а в конце прессуют в специальных установках под высоким давлением и температурой.

"Весь процесс происходит без использования химических добавок и клеев, благодаря чему готовый продукт сохраняет свою натуральность", – отмечается в статье.

Известно, что брикеты имеют плотную структуру, низкую влажность (около 9–10 %) и небольшое содержание золы (от 2 до 5 %). Это обеспечивает высокую теплотворную способность и относительно чистое горение.

Альтернатива пеллетам и дровам

По мнению экспертов, брикеты из подсолнечной шелухи могут конкурировать с древесными пеллетами не только по цене, но и по энергетическим характеристикам.

По сравнению с дровами или пеллетами их свойства схожи, а в некоторых случаях даже лучше. Дополнительным преимуществом является зола, образующаяся после сжигания, которую можно использовать в качестве ценного удобрения.

"Брикет подходит для использования почти во всех типах печей на твердом топливе – от традиционных засыпных печей и ретортных печей до газогенераторных", – сообщило издание.

Кроме того, в случае с более современными котлами производители часто рекомендуют использовать его в качестве добавки к древесным пеллетам, хотя во многих устройствах его можно сжигать самостоятельно.

Самым большим преимуществом брикетов из подсолнечной шелухи остается цена. Стоимость одной тонны колеблется от примерно пятисот десяти до тысячи злотых, что делает их значительно дешевле древесных пеллет, угля или мазута.

"В пересчете на полученную энергию это экономичное решение – сжигание одной тонны брикета соответствует количеству тепла, полученного из примерно одной и шести десятых тонны древесины", – отмечается в публикации.

Однако издание указывает, что у этого вида топлива есть существенный недостаток. Сырье имеет сезонный характер, а это означает, что доступность брикетов может меняться в течение года, а вместе с ней – и цены. Для части потребителей это может означать необходимость заблаговременного планирования закупок и хранения топлива.

"Брикет из подсолнечной шелухи не является, следовательно, идеальным решением всех проблем, но для многих владельцев печей он может оказаться реальной, более дешевой альтернативой все более дорогостоящим пеллетам", – подытожило издание.

