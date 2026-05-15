СЕО 'АрселорМиттал Кривой Рог' заявил об 'идеальном шторме' для украинской металлургии из-за CBAM и потери рынков

Украинская металлургия оказалась под давлением сразу нескольких кризисных факторов, которые создают для отрасли "идеальный шторм" и ставят под угрозу её выживание. Об этом написал генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо в колонке для Forbes Ukraine.

По его словам, горно-металлургический комплекс Украины, который до сих пор остается одним из ключевых секторов экономики, уже теряет свои позиции. Если в 2024 году доля ГМК в ВВП Украины составляла 7,2%, то в 2025 году она сократилась до 5,5%. Доля металлургии в экспорте снизилась с 15,4% до 15,2%.

"Раньше, в каком бы уголке мира я ни выступал в качестве генерального директора крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины, с гордостью говорил: ГМК Украины обеспечивает 7% ВВП страны, 15% экспорта и 30% грузооборота железнодорожным и портовым транспортом. Сейчас это утверждение неактуально", – отметил Лонгобардо.

Одним из главных ударов по отрасли он назвал введение Евросоюзом механизма CBAM – трансграничной углеродной пошлины, которая вступила в силу с 1 января 2026 года. По словам Лонгобардо, "АрселорМиттал Кривой Рог" потратил три года на то, чтобы убедить европейских клиентов работать с украинской продукцией, и в 2025 году компания поставила в ЕС 920 тыс. тонн металлопродукции – около трети своего производства.

Но уже после запуска CBAM ситуация резко изменилась. Из-за необходимости доплачивать €50–75 за тонну украинской продукции европейские клиенты начали расторгать контракты. "АрселорМиттал Кривой Рог" заявляет, что фактически потерял европейский рынок, на который планировал поставить 1,25 млн тонн продукции в 2026 году – почти половину запланированного производства.

Только в первом квартале компания потеряла экспорт 300 тыс. тонн металлопродукции. Из-за этого предприятие было вынуждено остановить цех блуминга, который работал с 1958 года и производил стальные заготовки.

Лонгобардо отметил, что украинское правительство вело переговоры с Еврокомиссией об отсрочке действия CBAM для Украины, аргументируя это войной, обстрелами, блэкаутами и высокими ценами на электроэнергию. Однако специальный режим для Украины введен не был.

При этом, по его словам, оценка влияния CBAM на украинскую экономику, которую делала Еврокомиссия, оказалась ошибочной. "Они катастрофически просчитались", – заявил CEO АМКР.

Потенциальные потери украинских экспортеров в 2026–2030 годах могут составить $4,7 млрд, а бюджеты разных уровней недополучат почти $1,3 млрд. К 2030 году влияние CBAM может стоить Украине 2,1% ВВП, говорит Лонгобардо.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" подчеркнули: негативный эффект от CBAM уже отражается на финансовых результатах компании. На фоне совокупности кризисных факторов убыток предприятия в первом квартале 2026 года вырос на 53%, до 4,6 млрд грн. "Этот углеродный механизм – наша общая боль", – подчеркнул Лонгобардо, комментируя ситуацию для всей украинской металлургической отрасли.

Ранее депутаты Европейского парламента призвали Европейскую комиссию пересмотреть подход к применению механизма углеродной пошлины CBAM в отношении Украины, отметив, что условия полномасштабной войны требуют отдельного режима или специальных исключений.

Как известно, Еврокомиссия не предусмотрела исключения для Украины в механизме экопошлины CBAM, несмотря на то, что мы имеем на него право по статье "форс-мажор". В ЕК заявили, что влияние СВАМ на украинскую экономику будет "минимальным". Но эти оценки оторваны от реальности: на самом деле, из-за экопошлины CBAM Украина потеряет 5% ВВП уже в 2026 году. В целом прогноз на этот год – минус 4,8% экономики, падение экспорта в ЕС на 7,8% и просадка перерабатывающей промышленности на 13,1%. Давление ощущается уже сейчас: экспорт длинномерного проката в ЕС упал на 60%, труб – на 44%.

