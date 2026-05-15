СБС 'разнесли' самолет-амфибию в тылу оккупантов: эксперт рассказал, что не так с его судьбой

Аналитик считает, что россияне внесли поспешные и непродуманные изменения в конструкцию самолета.

Самолеты-амфибии Бе-200"Альтаир", один из которых Силы обороны поразили на территории самой России, производятся в минимальных объемах, в том числе из-за проблем с двигателями.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, Силы беспилотных систем поразили чрезвычайно важную цель – самолет-амфибию Бе-200, историю создания и эксплуатации которого он назвал "глубоко дефективной".

Коваленко напомнил, что Бе-200 производится на Таганрожском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева, а темпы выпуска остаются минимальными – примерно один самолет в год. Он отметил, что в 2020 году Россия с большим информационным размахом передала МЧС новый Бе-200НС, поскольку это был первый самолет такого типа, изготовленный за длительный период.

По словам обозревателя, производство Бе-200 фактически остановилось после того, как Украина прекратила поставки двигателей Д-436 в РФ. Впоследствии российская сторона начала устанавливать на эти самолеты двигатели SaM146, созданные в сотрудничестве российского "ОДК-Сатурн" и французской Safran Aircraft Engines.

Коваленко подчеркнул, что замена авиационного двигателя является чрезвычайно сложным процессом, ведь новый двигатель нельзя просто интегрировать в конструкцию самолета без серьезной адаптации. По его словам, это обычно требует длительного согласования технических параметров и даже внесения изменений в планер самолета. В то же время, по его мнению, российская сторона подошла к этому вопросу поспешно.

Он также напомнил о катастрофе Бе-200НС в Турции в августе 2021 года, когда самолет, направленный Россией для тушения пожаров, потерпел крушение. Как отметил Коваленко, речь шла именно о том борту, который торжественно передали в 2020 году для нужд ВМФ РФ.

"В августе 2021 года в Турции потерпел крушение один из самолетов-амфибий Бе-200НС, направленных в эту страну Россией для тушения пожаров. Разбившимся самолетом оказался первый, переданный в 2020 году Бе-200НС (серийный номер 311, бортовой номер 20 "желтый") для нужд России, в 190-й учебный смешанный авиационный полк на базе 859-го Центра боевой подготовки и переподготовки", – отметил эксперт.

Он считает, что ради продолжения производства Россия внесла поспешные и непродуманные изменения как в конструкцию самолета, так и в силовую установку, установив ненадежный двигатель.

После введения санкций в 2022 году, по словам Коваленко, ситуация с производством Бе-200 в России еще больше осложнилась. Он отметил, что реализация первого самолета по экспортному контракту затянулась на два года.

Также обозреватель сообщил, что с 2024 года российские войска начали использовать Бе-200ЧС для выполнения задач над акваторией Черного моря. По его мнению, это свидетельствует о нехватке в РФ специализированной авиации с необходимыми характеристиками, из-за чего оккупанты вынуждены привлекать к работе любую технику, способную подняться в воздух.

В заключение Коваленко иронично заметил, что теперь один из таких самолетов "уже не летает".

Атака на важные цели россиян

Как писал УНИАН, Силы обороны Украины поразили ряд важных российских целей, в том числе на территории самой России. Командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт (Мадяр) Бровди заявил, что в ночь на 15 мая беспилотники СБС нанесли 55 огневых ударов по 23 военным целям и объектам в оперативной глубине противника. Среди пораженных целей – самолет-амфибия Бе-200 и вертолет КА-27 – в населенном пункте Морской (РФ).

