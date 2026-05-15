Спецтрибунал для Путина окончательно создан, билет в Гаагу обеспечен, - Сибига

37 государств утвердили третий учредительный документ Специального трибунала – Расширенное частичное соглашение о создании Руководящего комитета Спецтрибунала.

Утверждено имплементационное соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Наказание инициатора войны Владимира Путина и представителей его режима неизбежно.

Как говорится в сообщении МИД Украины, соответствующее решение было принято во время министерского заседания Комитета министров Совета Европы, которое сегодня состоялось в Кишиневе (Молдова).

В частности, в ходе заседания 37 государств мира приняли решение об утверждении Расширенного частичного соглашения о создании Руководящего комитета Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины – третьего учредительного документа Специального трибунала.

Видео дня

В связи с этим министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул актуальность создания Спецтрибунала на фоне вчерашнего преступного российского удара по Киеву, унесшего жизни 24 человек, среди которых трое детей.

"Так же, как Нюрнбергский трибунал 80 лет назад, этот Специальный трибунал в Гааге восстановит справедливость из руин войны", – подчеркнул Сибига.

Как отметил глава МИД, моральные устои Европы и мира будут восстановлены только тогда, когда преступление агрессии против Украины будет наказано. Это вопрос восстановления общего пространства правды, справедливости и доверия. Это также вопрос достоинства.

"Путин всегда хотел войти в историю. И этот Трибунал поможет ему этого достичь. Он войдет в историю. Как преступник. И не только он. Путин, Шойгу, Герасимов, Бортников, Золотов, Медведев, Патрушев, Лукашенко и другие. Сегодня все они получили свой билет в Гаагу", – подчеркнул министр.

По словам Сибиги, сегодня была пройдена точка невозврата – Специальный трибунал стал юридической реальностью. Через год после принятия политического решения во Львове утверждено имплементационное соглашение, что по скорости для международного уголовного правосудия является настоящим юридическим рекордом.

В то же время министр отметил, что это лишь начало на пути к справедливости. "Будет больше стран. Будет здание в Гааге. Будет первый комитет. И будут приговоры. Украине это нужно. Европе это нужно. И даже России нужен этот Трибунал", – добавил он.

Министр подчеркнул, что инфраструктура ответственности будет состоять из трех элементов: Специального трибунала, Международной компенсационной комиссии и Реестра убытков.

"Ответственность никогда не станет предметом компромисса. Справедливость является неотъемлемым элементом прочного мира", – подчеркнул Андрей Сибига.

В МИД отметили, что расширенное частичное соглашение о создании Руководящего комитета Специального трибунала будет определять административные и управленческие принципы его функционирования, а также создавать дополнительные механизмы для расширения межрегиональной поддержки Спецтрибунала. К Соглашению могут присоединиться как государства-члены Совета Европы, так и третьи государства.

Спецтрибунал для России – подробности

Как сообщал УНИАН, заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудра считает, что первые решения специального трибунала по расследованию преступления агрессии России против Украины могут быть вынесены не ранее 2028 года. Ожидается, что структура Трибунала будет размещена в Гааге и начнет работу с подготовительного этапа, так называемого Skeleton Tribunal.

На первом этапе планируется формирование руководящего комитета, который займется отбором судей, прокуроров и следователей. Процесс отбора судей может стартовать до конца 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: