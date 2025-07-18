Когда большинство украинцев планируют свой отдых в Карпатах, вряд ли первым им на ум приходит небольшое село Татаров на Ивано-Франковщине. Впрочем, на самом деле это идеальное место, чтобы отдохнуть от шума большого города и постоянных российских ракетно-дронных атак – УНИАН.Туризм расскажет почему.

Исторически сложилось, что в первую очередь украинские туристы на Ивано-Франковщине выбирают для отдыха курортные поселки Яремче и Буковель. Здесь все ясно – они довольно раскручены, имеют хорошую инфраструктуру и предлагают широкий выбор дополнительных развлечений и услуг. Впрочем, такой класс отдыха имеет и свою обратную сторону – высокие цены, толпы отдыхающих и общую шумную атмосферу. И это отпугивает тех туристов, которые хотят больше тишины и покоя, да еще чтобы не за все деньги мира.

Нередко в качестве альтернатив выбираются карпатские поселки Верховина или Ворохта, однако до них дольше ехать, причем в Верховине еще и нет железной дороги. Поэтому в плане логистики Татаров выигрывает у них, особенно после восстановления местной железнодорожной станции.

Как добраться до Татарова

Село Татаров расположено примерно в 80-ти километрах к югу от Ивано-Франковска (о нем можно почитать в нашем отдельном материале), между Яремче и Буковелем. Поскольку на этом участке проложена хорошая автомобильная дорога, это расстояние вполне можно преодолеть за 1,5-2 часа, в зависимости от возможностей вашего собственного автотранспорта, остановок на кофе и пробок (да, иногда они там бывают).

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Также за день от железнодорожного вокзала Ивано-Франковска до Татарова проходит немало рейсовых микроавтобусов, а на дорогу в среднем уходит 2,5 часа. Стоимость билетов – от 160 до 600 гривень, в зависимости от перевозчика, их можно приобрести как заранее онлайн на популярных сервисах по бронированию автобусных билетов, так и в кассе перед отправкой. И хотя через Татаров за день проходит ряд поездов, изложенная выше информация может быть крайне полезна вам в топ-сезон – не факт, что вы сможете приобрести билеты на поезд до самого Татарова, поэтому придется ехать с пересадкой в Ивано-Франковске.

На сегодняшний день железнодорожная станция Татарова, построенная еще в конце 19 века в готическом стиле с элементами гуцульской архитектуры, считается историческим памятником. Впрочем, как и многие другие подобные объекты, сначала в советское время, а потом уже и в период независимой Украины, здание медленно разрушалось. Восстанавливать его взялись только в 2021 году – и в том же году обновленный вокзал начал снова активно принимать пассажирские поезда, а сама станция получила новое название "Татаров-Буковель".

Хотя ремонтные работы вокруг вокзала продолжаются до сих пор, в целом станция уже вполне приличная: там есть внутренние залы ожидания с местами для сидения и розетками, есть касса и справочная, а рядом расположен киоск с напитками и перекусом. Хотя на наш субъективный вкус, внешние стены можно было бы оформить более креативно и симпатично, а не просто "одеть" в серую унылую "шубу".

Есть и плохие новости – приобрести билеты из того же Киева в Татаров в топ-сезон фактически "миссия невыполнина". Планируя нашу поездку сюда на середину июля, мы четко за 20 суток в 8:00, на самом старте продаж, начали охоту на билеты, но традиционно для лета онлайн-система "Укрзализныци" откровенно лажала. Нам понадобилось 45 минут, чтобы таки купить билеты – но на не очень удобный по времени поезд, только верхние места, в старом вагоне и только до Ивано-Франковска. В течение почти часа приложение УЗ постоянно зависало, выбрасывало нас из формы оформления билетов и на стадии перехода к оплате сообщало, что выбранные нами билеты больше недоступны, потому что их приобрел кто-то другой, поэтому нужно начинать все заново. И это не говоря о том, что на старте продаж доступных билетов уже почти не было, ведь в летний период УЗ радостно открывает предварительную продажу билетов для групп раньше, чем за 20 суток, поэтому на старте официальных продаж после них уже почти ничего не остается. Конечно, в "Укрзализныце" пытаются прикрываться детьми, которые едут на отдых, но что-то нам подсказывает, что также под видом групп билеты заблаговременно разметают и перекупщики.

Так или иначе, но эпопею с покупкой билетов в/из Татарова – это фактически единственный досадный момент, который сопровождал наше путешествие в это волшебное место.

Когда лучше всего ехать в Татаров

Татаров – это место, куда можно приезжать на отдых круглый год. Со всех сторон окруженное горами, покрытыми густыми, преимущественно хвойными лесами, оно дарит туристам невероятные пейзажи, независимо от сезона.

Летом там можно укрыться от жары, а зимой насладиться снежными пейзажами. Летом здесь можно гулять по окрестностям, отдыхать на реке или покорять соседние горные вершины, зимой из Татарова можно быстро доехать на горнолыжные трассы Буковеля, а весной-осенью можно просто любоваться пейзажами за чашкой кофе/чая, наслаждаясь тишиной и спокойствием.

В основном его выбирают семейные туристы, часто в трех поколениях, ведь там тихо и относительно низкие цены на проживание и питание, и ко многим интересным локациям в окрестностях легко добраться, особенно если ехать собственным автотранспортом.

Где остановиться в Татарове

В самом Татарове на популярных сервисах по бронированию жилья на конец августа 2025 года доступно около 50 вариантов размещения на любой вкус и бюджет – от скромных частных усадеб до хороших отелей. При этом стоит заметить, что далеко не все местные владельцы жилья выставляют свои помещения на 1 ночь проживания – примерно половина из упомянутых выше полусотни вариантов доступны лишь если вы планируете останавливаться там на две ночи и более.

Эта тенденция отражается и в ценах - наиболее выгодные по цене вариант сдаются минимум на двое суток. Так, в последнюю неделю августа цены на двухместные номера стартуют от 1200 гривен за ночь, однако в случае бронирования проживания на две ночи можно отыскать варианты за 1100 гривен за двоих за две ночевки.

Конечно, во многом на цену влияет наличие бассейна и собственного ресторана в объекте размещения – дороже всего обойдутся варианты с крытым бассейном, ведь погода в горах переменчива и ваши планы искупаться на открытом воздухе могут мгновенно разрушиться из-за ливня или резкого похолодания.

Где поесть в Татарове

Как уже упоминалось выше, часть местных усадеб и отелей имеют собственные рестораны и колыбы, питаться в которых могут приходить не только их постояльцы. В частности, хорошая карпатская кухня по доступным ценам подается в ресторанах отелей "Колорит" и Villa Billa, расположенных в центре села – по крайней мере, это мы можем сказать по собственному опыту.

Также местные хвалили кухню в ресторане CUFER на въезде в Татаров, однако мы туда так и не добрались.

Кроме того, довольно популярным среди туристов является ресторан "У Армена" в 500 метрах от железнодорожного вокзала, где подают в основном блюда гриль – кебабы, шашлыки, картофель, овощи, а также салаты, плов, хачапури и тому подобное.

За кофе и десертами советуем идти в кофейню "Кульчицких" почти напротив упомянутого выше заведения – там даже можно заказать популярные летние напитки вроде "эспрессо-тоника", а также кофе на растительном или безлактозном молоке и кофе без кофеина. Особенно советуем обратить внимание на местную выпечку из слоеного теста.

Если же не хотите ходить по заведениям и можете готовить сами в арендованном жилье, то на въезде в Татаров есть магазин "АТБ", также по всему селу есть несколько вполне приличных небольших магазинов, где можно приобрести полный набор основных продуктов.

Оплата карточкой доступна во многих упомянутых выше точках, но не во всех, особенно когда речь идет о небольших магазинчиках. Наличные же можно снять в "АТБ". Впрочем, на практике местный бизнес всегда готов пойти на встречу и придумать способ рассчитаться (но наличные все же лучше взять с собой из большего города).

Чем заняться в Татарове

Если у вас нет желания целыми днями отдыхать у бассейна или на берегу реки Прут, то можно совершать выезды к интересным локациям в соседних поселках – устроить день релакса в Буковеле (это всего лишь 15 километров на авто), заехать за сувенирами или в "Макдональдс" в Яремче (около 25 километров на авто).

Или же можно отправиться в поход на знаменитую гору Хомяк, но здесь все же стоит иметь хорошую физическую форму и ориентироваться на сухую погоду, потому что маршрут этот на самом деле не из легких (чтобы вам там не говорили на просторах интернета). Лучше почитайте о нашем предыдущем опыте.

Также из Татарова туристы ездят на Говерлу, на Синяк, на Шугаев Горган и на Маковицу. Последняя – самая простая вершина, куда могут подняться даже дети, а на горе туристов ждет сыроварня и ресторан.

С детьми можно также поехать на водопад Гук или на Большие карпатские качели.

Кроме того, свои экскурсионные услуги туристам предлагают жители Татарова – здесь уже договаривайтесь лично, вариантов множество, в зависимости от вашего времени, желания и, главное, бюджета.

Кстати, в самом Татарове можно прогуляться к местной деревянной Церкви святого Дмитрия середины 19 века – это памятник национального значения, как никак. Здесь же расположено городское кладбище, а за ним – лучший вид на реку Прут, который мы только видели за три дня в этом селе.

В этой зоне можно просто посидеть на берегу, погрузив ножки в прохладную воду и размышляя о чем-то своем, или даже искупаться, или половить рыбу. В общем, вам точно понравится проводить здесь время, чтобы вы не делали.

Также в Татарове можно прогуляться к местному озеру с уточками, через которое проходит путь к карпатским качелям.

Чего не хватает в Татарове

А вот чего нам не хватило в Татарове, так это размаркированных пешеходных туристических маршрутов. Поскольку село окружено со всех сторон горами с густыми лесами, там довольно легко заблудиться или упереться в какое-то непреодолимое препятствие. И на Гугл там лучше тоже не полагаться – ведь маршрутов или вообще нет, или если есть, то они тоже не очень приятные.

Например, в первый день нашего пребывания в Татарове мы нашли, казалось бы, легкий маршрут к водопаду. Впрочем, хотя хозяйка нашей усадьбы и предупреждала нас этого не делать, мы все равно решили исследовать его. Все же 2-километровый пешеходный маршрут на 35 минут через два водопада и живописную Поляну влюбленных выглядел слишком заманчиво.

Впрочем, если хорошо шло всего минут 10 – по удобной тропинке в тени деревьев, с кустиками спелой лесной черники и яркими цветами. Где-то там мы даже заметили разметку туристического маршрута на деревьях.

Впрочем, совсем скоро мы поняли, что заходим в чащу – с папоротником, ветвями деревьев, елками и борщевиком (потому что куда же без него).

Ну а дальше мы услышали звук первого водопада Таторовик... и поняли, что спускаться к нему придется по довольно крутому склону, задним ходом держась за корешки деревьев. Наша спортивная подготовка позволяла нам это сделать, но вам повторять это мы не советуем, особенно после дождя.

Сам водопад довольно симпатичный, с чистой водой – и особенно ценным было то, что кроме нас туда больше никто не дошел, поэтому мы могли насладиться им по полной, без любительниц фотосессий в бархатных спортивных костюмчиках со стразами.

Чтобы продолжить дорогу, нам пришлось перейти водопад, сняв обувь, а дальше углубиться еще в большие заросли, потому что возвращаться назад тем путем, которым мы спустились к водопаду, однозначно было не вариантом.

Каких-то 15 минут – и мы таки вышли на Поляну влюбленных. Пейзажи что там, что на пути на нее были симпатичные, но вряд ли стоили того риска, на который мы пошли.

Ну а впереди был худший отрезок маршрута – указанной на Гугл-картах дорожки там уже однозначно не было (а мы тем временем продолжали проклинать того "добродетеля", который сделал все те отметки на онлайн-картах и проложил этот маршрут), но мы все же продолжили путь через густой еловый лес, пока не уперлись в 30-метровую пропасть – тот самый водопад Мотрук, к которому мы, если верить онлайн-картам, должны были дойти без проблем за 30 минут.

Конечно, спускаться туда мы не решились, а вместо этого пошли искать обратную дорогу, чтобы выйти к реке где-то посреди маршрута и уже через нее перейти в село. К счастью, погода была хорошая, течение спокойное, вода не слишком холодная, а дно вполне комфортное.

Мораль – в некоторых карпатских поселках не стоит надеяться на хорошие туристические маршруты, даже если они есть на Гугл-картах, а на деревьях встречаются пометки.

На третий день отдыха мы совершили еще одну попытку прогуляться по местным склонам – уже в сторону горы Ягодной, о которой нам рассказывали местные. Дорога там значительно лучше, периодически попадалась разметка маршрута на деревьях, но на Гугл-картах она вообще никак не обозначена. Поскольку погода начинала портиться и в этот день мы уже отправлялись домой, мы прошли лишь часть маршрута и приняли разумное решение развернуться и спуститься в село.

Возможно, если мы еще когда-то вернемся в Татаров (а нам бы очень этого хотелось бы), то мы попробуем пройти дальше по этому маршруту. Было бы хорошо, если бы к этому времени его бы более понятно оформили и промаркировали энтузиасты дела.

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В Украинских Карпатах есть еще немало прекрасных мест, где можно отдохнуть от шума больших городов и постоянных ракетно-дронных атак. Стоит только сойти с проторенных дорожек. Больше читайте в нашем отдельном материале.

Марина Григоренко

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