Гнатов: Россия вряд ли сможет вести войну еще несколько лет

Россия постепенно истощает ресурсы на фронте и уже действует в условиях нехватки личного состава.

На фронте в Украине существенных изменений пока не фиксируется, однако российская армия продолжает ежедневные попытки наступательных действий, несмотря на колоссальные потери. Впрочем, у России достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать войну еще несколько лет. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов в интервью Report.

По словам представителей оборонного сектора, основные усилия российских войск сосредоточены на Покровском и Александровском направлениях в Донецкой области. В то же время глава ГШ подчеркнул, что армия РФ не имеет там ни стратегической, ни оперативной инициативы.

По словам Гнатова, потери российских войск фактически приблизились к уровню пополнения контрактниками, а местами даже превышают его. Это, по оценке украинской стороны, свидетельствует о ощутимом дефиците людских ресурсов в РФ.

"Россия уже ведет боевые действия в условиях существенной нехватки личного состава, и эта ситуация, по прогнозам, будет только ухудшаться", – отметил Гнатов

Комментируя перспективы завершения войны, Гнатов подчеркнул, что ее продолжительность зависит от решений российского руководства. В то же время ресурсная база РФ не безгранична.

"Я не думаю, что с точки зрения ресурсов Россия сможет вести войну еще несколько лет", – отметил Гнатов.

В то же время генерал-лейтенант подчеркнул, что Украина готова как к стабилизации ситуации на фронте, так и к созданию условий, которые могут заставить Россию перейти к переговорам.

"Мы сделаем все необходимое для остановки противника и создания условий для дипломатического урегулирования", – добавил Гнатов.

Как сообщал УНИАН, обозреватель The Guardian Раджан Менон пишет, что Путин не ожидал, что война продлится долго. Однако в условиях застоя на линии фронта, примерно 1,3 миллиона погибших или раненых российских военнослужащих и растущего экономического давления на простых россиян, война, которую Путин считал своим главным достижением, может обернуться для него крахом.

В свою очередь, FT пишет, что, несмотря на сложную ситуацию на фронте и в экономике, Кремль не только не планирует сворачивать агрессию, но и намерен расширять свои захватнические требования, выходя далеко за пределы Донбасса.

