На Мальдивах во время погружения в пещеры погибли пять туристов

Пятеро туристов из Италии утонули во время исследования подводных пещер на Мальдивах. Группа совершала погружение в атолле Вааву на глубине около 50 метров, сообщает Sky News.

Министерство иностранных дел Италии сообщило, что трагедия произошла в четверг во время дайвинга в подводных пещерах. Подробностей о причинах инцидента или личностях погибших в ведомстве не раскрыли, однако подтвердили, что все пятеро были гражданами Италии, а обстоятельства трагедии в настоящее время расследуются.

В ведомстве также отметили, что посольство Италии в Шри-Ланке работает над установлением контакта с семьями погибших и оказывает консульскую помощь.

Университет Генуи в заявлении, опубликованном в соцсети X, выразил "глубочайшие соболезнования" и сообщил, что среди погибших были профессор морской биологии и ее дочь.

По данным итальянских СМИ, около 13:45 экипаж судна, на котором путешествовали дайверы, сообщил об их исчезновении после того, как группа не вернулась на поверхность.

После этого береговая охрана Мальдив и Национальные силы обороны страны развернули масштабную поисково-спасательную операцию.

"Было найдено тело одного из пяти дайверов, которые погружались в атолле Вааву", – говорится в заявлении Национальных сил обороны Мальдив.

Военные сообщили, что тело обнаружили внутри пещеры. Считается, что остальные четыре дайвера также находятся в этой же пещере, глубина которой достигает примерно 60 метров.

