Расходятся, как горячие пирожки: названы самые популярные гибридные автомобили в Украине

В сегменте новых легковых автомобилей лидером среди гибридов остается кроссовер Toyota RAV4.

В апреле автопарк Украины пополнился более чем 3,6 тысячами гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит "УкрАвтопром".

Новые автомобили составили 55% от общего количества, тогда как в апреле прошлого года их доля составляла 63%.

В сегменте новых автомобилей лидером среди гибридов остается Toyota RAV4 – благодаря сочетанию экономичности, надежности, высокого клиренса и ликвидности на вторичном рынке. На втором месте расположился еще один кроссовер от популярного японского автопроизводителя – Yaris Cross.

ТОП-3 новых гибридов месяца:

Toyota RAV4 (347 шт.); Toyota Yaris Cross (120 шт.); Nissan Qashqai (102 шт.).

Среди импортированных гибридов с пробегом лидером рынка стал Ford Escape (97 шт.), который ценят за сочетание надежности и доступной цены. Также в тройку лидеров вошли KIA Niro (81 шт.) и Toyota Prius (76 шт.).

Авторынок Украины – последние новости

В течение прошлого месяца украинский автопарк пополнился 5 тысячами автомобилей с дизельными двигателями. Среди новых дизельных легковых автомобилей первое место занял кроссовер Renault Duster. Что касается импортированных подержанных дизельных автомобилей, то здесь на первой позиции оказался Renault Mégane.

Сообщалось также, что в прошлом месяце в Украине зарегистрировали 13,6 тысячи легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Среди новых легковых автомобилей с бензиновыми ДВС на первом месте оказался Hyundai Tucson. Что касается импортированных подержанных бензиновых автомобилей, то первое место досталось кроссоверу Volkswagen Tiguan.

