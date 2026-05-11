Даже из простых овощей можно приготовить очень вкусное блюдо.

В мае начался сезон редиса, и многие хозяйки на регулярной основе начали делать салаты с этим овощем. Самое простое - нарезать его, положить в миску, добавить измельченные томаты, огурцы и заправить все маслом. Однако такой вариант многим уже надоел - это слишком банально и скучно. Предлагаем необычные, но простые салаты с редисом - рецепты точно вам понравятся.

Салат с редиской и яйцом

Салат с редисом и яйцом - отличный вариант, если вы не готовы тратить много времени на приготовление блюда, но хочется порадовать себя свежими овощами.

Ингредиенты:

200 граммов редиса;

три куриных яйца;

зеленый лук;

свежая петрушка;

50 граммов майонеза или сметаны;

соль, перец.

Такие весенние салаты с редисом, как этот - настоящее спасение для любой хозяйки. Блюдо получается очень вкусным. Яйца нужно отварить вкрутую, нарезать, переместить в миску. Редис вымыть, нарезать тонкими кольцами, добавить туда же. Петрушку и укроп вымыть, измельчить. Заправить салат майонезом или сметаной, посолить, поперчить. Перемешать и подавать к столу.

Салат с редиской и огурцом

Необычным ингредиентом в этом салате является сыр - он придает немного нежности и пикантности. Особенно понравится сочетание редиса, огурцов и сыра ярым поклонникам этого продукта.

Ингредиенты:

300 граммов редиса;

220 граммов огурцов;

100 граммов твердого сыра;

два куриных яйца;

зеленый лук;

укроп, петрушка;

майонез;

сметана;

соль.

Салат с редисом по этому рецепту готовится тоже несложно - вам нужно сначала отварить куриные яйца, остудить их, измельчить и выложить в миску. Туда же добавить редис, нарезанный тонкими кольцами, и огурец, нарезанный кубиком. Сыр натереть на терке, добавить к остальным ингредиентам. Туда же выложить измельченный лук и зелень. Заправить все майонезом и сметаной, посолить и подать к столу.

Салат с редисом и сметаной с добавлением курицы

Курица делает салат более сытным, поэтому он идеально подойдет и на обед, и на ужин. Дополнительно можно никакое основное блюдо не готовить.

Ингредиенты:

400 граммов подкопченного куриного филе;

листья салата;

300 граммов редиса;

один сладкий красный перец;

три зубчика чеснока;

петрушка, укроп;

200 граммов сметаны;

соль, перец.

Салат с редисом и сметаной можно сделать немного иначе, отойдя от рецептуры - вместо указанной заправки добавить майонез. Для приготовления блюда нужно нарезать филе мелким кубиком, редис вымыть, нарезать четвертинками или тонкими кольцами. Измельчить перец, петрушку и укроп. Все соединить в одной емкости, порвать листья салата, добавить к остальным ингредиентам. Туда же - чеснок, пропущенный через пресс, соль и перец. Заправить все сметаной или майонезом, подать к столу.

