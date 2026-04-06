Психику и здоровье украинцев решили восстанавливать с помощью туризма

Цель программы "Путешествие к себе. Пути восстановления" – собрать туристические направления, места размещения, природные объекты, опыт и практики, которые помогут украинцам восстановить ресурс.

Государственное агентство развития туризма (ДАРТ) запустило национальную программу "Путешествие к себе. Пути восстановления", направленную на формирование новой философии путешествий для эмоционального восстановления украинцев, которые уже пятый год живут в условиях полномасштабной войны.

Презентация программы состоялась на живописных склонах Днепра в селе Витачев в Киевской области – местная крафтовая пекарня "Витач" стала одним из первых ее участников, передает корреспондент УНИАН.

"После этой тяжелой зимы украинцы особенно ощутили ментальную истощенность и то, как она влияет на работоспособность, отношения в семье и в целом на жизненную активность, возможность донатить. Наша команда провела исследования десятка стран, от Японии до Финляндии, где на государственном уровне уделяется внимание снижению стресса населения. Основой для восстановления является природотерапия и разнообразные осознанные практики, познание собственных корней и культуры разных регионов. Мы предлагаем формировать внутренний туризм как инструмент улучшения психофизического состояния и тем самым получить выигрышную ситуацию, в которой граждане будут иметь возможность для восстановления, а общины – экономический рост из-за увеличения туристического спроса", – рассказала во время презентации проекта глава ДАРТ Наталья Табака.

Как пояснили инициаторы программы, ее основная задача – собрать туристические дестинации, места размещения, природные объекты, опыт и практики, которые помогут восстановить силы, насладиться природой, познакомиться с культурой, кухней, традициями разных регионов, посетить мастер-класс по выпечке хлеба, попробовать дыхательные практики, покормить коз на ферме или сделать из глины свой первый кувшин.

При этом программа будет делать особый акцент на восстановлении военных, ветеранов и их семей, стремясь к формированию новой культуры гостеприимства с уважением, благодарностью и пониманием их опыта.

В то же время инициаторы программы ожидают, что активный внутренний туризм будет способствовать развитию местных общин и улучшению их инфраструктуры, а также создаст финансовые возможности для жителей небольших населенных пунктов.

Программа состоит из четырех основных компонентов:

Инновационный сайт, на котором можно будет сформировать персонализированный маршрут восстановления, указав собственные ожидания относительно цели, продолжительности, стоимости и региона путешествия. На основе этих данных платформа сформирует индивидуальный маршрут, используя собранную сеть проверенных и сертифицированных локаций и практик, которые соответствуют философии и стандартам проекта, ведут официальную хозяйственную деятельность и предлагают практики восстановления. Например, это могут быть заповедники, ландшафтные парки, эко-усадьбы, ретрит-центры, отели, фермы, гастро-производители, музеи, арт-галереи, гиды, туроператоры, ремесленники, аутентичные гастро-локации. В настоящее время продолжается отбор локаций в национальную сеть – все желающие присоединиться могут подавать заявки через анкету участника. Обучение участников программы принципам устойчивого и регенеративного туризма, обеспечению информационной и физической безбарьерности на локациях, коммуникации с различными целевыми аудиториями, включая уязвимые группы. Конкурс микрогрантов для действующих и потенциальных участников, которые можно будет направить на повышение уровня доступности, развитие туристической инфраструктуры на локальном уровне, внедрение практик восстановления, адаптацию продуктов и услуг к стандартам программы. Общенациональная информационная кампания, направленная на формирование новой философии путешествий, когда они становятся неотъемлемой частью заботы о себе. Это формирование тренда на изучение Украины, ее уникальных природных достопримечательностей, культуры и традиций различных регионов, познание собственных корней.

Программа реализуется при поддержке Министерства развития общин и территорий Украины в сотрудничестве с общественной организацией "Бренд Юкрейн" (Brand Ukraine).

"Для нас было принципиально важно разрабатывать эту программу не только как ответ на запрос сегодняшнего дня, но и как инвестицию в будущее. Мы сознательно закладываем в нее долгосрочную перспективу – того момента, когда Украина снова откроется миру. Я искренне верю, что Украина имеет все предпосылки стать глобальной столицей туризма восстановления – местом, куда приезжают не только увидеть, но и почувствовать, пройти собственный путь восстановления. Именно поэтому, работая над программой – и особенно над ее цифровой платформой – мы сразу интегрируем возможности для развития въездного туризма, чтобы в нужный момент эта система уже полноценно функционировала и была готова принимать иностранных туристов", – рассказала во время презентации проекта глава ОО "Бренд Юкрейн" Мария Липяцкая.

Финансирование программы осуществляется благодаря поддержке социально ответственного украинского бизнеса: генеральный партнер программы – Zenyk Art Gallery, генеральный горный партнер – GORO Mountain Resort, официальный партнер – горнолыжный комплекс "Плай".

Туризм в Украине во время войны

Как сообщал УНИАН.Туризм, несмотря на войну туристическая отрасль в Украине продолжает развиваться. В частности, в 2025 году местные бюджеты получили 359 миллионов гривень туристического сбора, что почти на треть больше, чем в 2024 году, и в 1,5 раза больше, чем до начала полномасштабной войны в 2021 году.

Как пояснила глава Государственного агентства развития туризма Украины Наталья Табака, в прошлом году украинцы внутри страны преимущественно выбирали для отдыха Карпаты.

