Оборонные решения Украины опережают более сложные и дорогие западные системы, – Reuters

Украинские оборонные технологии вызывают интерес во всем мире, США и Европа ищут партнеров.

В то время как на этой неделе официальные лица США и Украины приближались к знаковому соглашению о производстве беспилотников, министр обороны Германии Борис Писториус посетил командный пункт на передовой вместе со своими украинскими коллегами, демонстрируя поддержку Берлином киевского правительства.

Как напоминает Reuters, днем ранее Алекс Карп, генеральный директор гиганта по интеграции и анализу данных Palantir, совершил собственный визит в Киев, встретившись с президентом Владимиром Зеленским и подписав соглашение о партнерстве с украинскими военными по обмену данными в рамках нового проекта под названием "Brave1-Datamine".

Отмечается, что после безрезультатного вмешательства США в Иран, которое значительно истощило американские арсеналы, и на фоне растущего беспокойства относительно готовности Европы к любой будущей войне с Россией, украинские инновации все чаще рассматриваются как единственное светлое пятно в беспорядочной глобальной стратегической картине.

Видео дня

"Это приятный поворот для страны, которая, когда Россия начала свое полномасштабное вторжение, сильно зависела от США, в частности, в вопросе эффективного вооружения. Даже при некогда скептически настроенной администрации Трампа высокопоставленные чиновники высоко оценивали скорость технологической революции, которая изменила ведение войны. Украина является лидером в обработке боевых данных и создании беспилотных систем, особенно в виде дронов для противовоздушной обороны и беспилотных наземных транспортных средств", – говорится в материале.

Министр армии США Дэн Дрисколл на этой неделе заявил Комитету Сената по вооруженным силам, что украинская система командования и управления "Дельта" теперь способна "интегрировать каждый беспилотник, каждый датчик и каждую стрелковую платформу в одну единую сеть" – чего армия США все еще пытается достичь.

Министр обороны Пит Хегсет заявил, что отправляет американских военных в Украину, чтобы "убедиться, что мы извлекаем все возможные уроки из конфликта и учитываем их в режиме реального времени, как мы защищаемся и как мы переходим в наступление в эпоху, когда требуется доминирование дронов".

По данным Financial Times и CBS, официальные лица США и Украины сейчас работают над заключением меморандума о взаимопонимании, который позволит испытать – и потенциально также производить по лицензии – украинские беспилотники в Соединенных Штатах.

Другими словами, под давлением экзистенциального конфликта оборонные инновации Украины во многих случаях опередили инновации более устоявшихся, но более громоздких партнеров из США и Европы как по масштабу, так и по сложности.

Чтобы увидеть, как они могут помочь: они все чаще приезжают туда, чтобы учиться и вооружаться для гораздо более широких противостояний и нового вида войны.

Украина привлекает ИИ в войну вместе с одной из крупнейших оборонных компаний мира

Как сообщал УНИАН, Украина внедрит искусственный интеллект в войну вместе с Palantir – одной из крупнейших defence tech-компаний мира.

На этой неделе министр обороны Михаил Федоров встретился с CEO Palantir Technologies Алексом Карпом. Он стал одним из первых CEO крупных западных tech-компаний, кто лично приехал в Киев после начала полномасштабного вторжения – в июне 2022 года – и поддержал Украину.

Федоров описал результаты этого сотрудничества. В частности, они разработали систему детального анализа воздушных атак, внедрили AI-решения для работы с большими объемами разведывательных данных и интегрировали технологии в планирование deep strike-операций.

Отдельное направление – Brave1 Dataroom, созданный совместно с Palantir. Это платформа, где разработчики получают доступ к реальным данным с поля боя для обучения AI-моделей. Уже более 100 компаний тренируют 80+ моделей для обнаружения и перехвата воздушных целей в сложных условиях.

Вас также могут заинтересовать новости: