Отдых в Украине этим летом подорожал на 25-40%, – исследование

Бюджет отдыха в Украине этим летом увеличился на 25-40% по сравнению с прошлым сезоном отпусков, при этом интерес туристов сместился на горные курорты и городские туры.

Как пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные аналитического отдела компании Ribas Hotels Group, независимо от выбранного направления, бюджет отпуска будет включать четыре вида расходов – проживание, питание, транспорт и развлечения.

Основная доля стоимости, от 40 до 50% бюджета отпуска, уйдет на проживание. В отелях высокого сегмента эта доля может быть даже выше, поскольку в смету входит не просто кровать, а инфраструктура: SPA, бассейны, сервис.

По подсчетам аналитиков компании, в этом году проживание в усадьбах или простых апартаментах стоит 800-1500 грн/ночь, в среднем сегменте апарт-отелей и отелей 3* речь уже речь идет о 1800-3500 грн/ночь, а номера в отелях со SPA, бассейном и хорошим сервисом обойдутся в 3500-6000 грн/ночь. В то же время на отдых в премиум-отеле уже нужно закладывать около 6000-12000+ грн/ночь. Для сравнения: в 2025 году усадьбы и простые апартаменты можно было найти за 600-1200 грн/ночь, отели 3* – от 1200 до 2600 грн/ночь, отели со SPA и бассейном – в диапазоне 3000–5000 грн/ночь.

В целом, по данным Ribas Hotels Group, в 2026 году каждый сегмент подорожал в среднем на несколько сотен гривень в сутки (на 25-40%). Причина – стабильно высокий спрос на внутренний отдых в условиях ограниченного выезда за границу, а также рост операционных расходов отелей: стоимость электроэнергии для бизнеса в 2026 году составляет 11,50-12,50 грн за кВт·ч против 10,4 грн в 2025-м, а топливо подорожало на 13,2% в годовом исчислении.

На втором месте по расходам, от 20 до 30%, будет питание. Сюда входят как основные приемы пищи, так и "атмосферные" расходы: кофе с видом, вечерний коктейль, региональная кухня. Бюджет на питание обычно формируется из завтрака за 200-400 грн на человека, обеда на 300-600 грн и ужина за 400-800 грн.

"Таким образом, на одного человека средний чек в день составляет от 500-700 грн по минимуму до комфортных 1500-2000 грн", – пояснила руководитель отдела продаж B2C и маркетинга компании Елизавета Волошина.

В то же время логистика составляет от 10 до 15% бюджета отпуска. В среднем билеты на поезд или автобус стоят от 500 до 2500 грн на человека, а трансфер до отеля обходится в 200-1000 грн. Если ехать на отдых на машине, на топливо нужно будет потратить от 1500 до 5000 грн за поездку.

Обычно меньше всего (около 10% от стоимости отдыха) тратится на досуг и приятные мелочи: экскурсии, сувениры, входные билеты. В Ribas Hotels Group отмечают, что именно развлечения являются самой вариативной частью. Например, в Карпатах на подъемники нужно потратить от 200 до 800 грн, за пользование чаном от 1000 до 3000 грн, а SPA будет стоить от 300 до 1000 грн/день. Еще больше средств потребуется на экскурсии на квадроцикле или джипе: 1500-4000 грн. Таким образом, средний чек на одного человека в день на активности может составить от 500 до 2500 грн.

Таким образом, бюджет за сутки отдыха (проживание + питание + развлечения + сувениры) начинается от 2 тысяч гривень в сутки.

Где украинцы планируют отдыхать этим летом

Согласно результатам опроса Rakuten Viber, 51% украинцев не планируют брать отпуск в 2026 году, тогда как четверть опрошенных (23%) будет отдыхать с близкими в Украине, а еще 15% хотят поехать за границу.

При этом в Ribas Hotels Group подчеркивают, что отдых в 2026 году необходим для восстановления как физических, так и ментальных сил, а существующая инфраструктура сферы гостеприимства Украины дает возможность организовать отдых по любому сценарию и на любой бюджет.

"Украинцы сегодня больше всего нуждаются в отдыхе и безопасном месте, где можно восстановить силы. И, хотя сегодня доступ к зарубежным путешествиям ограничен, в Украине есть много мест, где можно отдохнуть с разным бюджетом", – отметила Волошина.

В частности, в последние годы растет спрос на короткий отдых в городах и пригородах. Среди преимуществ – развитая инфраструктура, которая дает возможность по желанию в любой день изменить сценарий своего досуга. Также в городах есть возможность выбора разноплановых предложений для отдыха от бюджетного до премиум, а также больше предложений с укрытиями.

В то же время, по данным проведенного компанией исследования, среди планов украинцев на отпуск лидируют горные курорты. К плюсам такого отдыха можно отнести: большую долю современных предложений, безопасность, оздоровление, разнообразные активности и множество экскурсий. Из минусов – нестабильная погода, переполненность и высокая стоимость в высокий сезон.

Возможность морского отдыха на данном этапе сконцентрирована в Одесской области, но там есть много минусов.

"К сожалению, выбор морского направления имеет свои минусы, среди которых как факторы безопасности и закрытые пляжи, так и неразвитая инфраструктура и небольшое количество отелей, где цена соответствует качеству", – добавила Волошина.

Отдых в Украине во время войны

Как сообщал УНИАН.Туризм, в апреле 2026 года Государственное агентство развития туризма (ДАРТ) запустило национальную программу "Путешествие к себе. Пути восстановления", направленную на формирование новой философии путешествий для эмоционального восстановления украинцев.

В то же время, как и в предыдущие годы в условиях полномасштабной войны, возможности для морского отдыха в Украине остаются ограниченными. Фактически, доступными остаются лишь пляжи Одесской области, но и те с серьезными рисками для безопасности. При этом в Николаевской области в этом году пляжи открывать не планируют.

Соответственно, в поисках моря и солнца те украинцы, которые могут себе позволить такую роскошь, рассматривают возможности для пляжного отдыха за рубежом.

