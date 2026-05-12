Рассказываем, как приготовить самые вкусные фаршированные яйца - начинки для них можно подобрать на любой вкус.

Фаршированные яйца - одна из тех закусок, которые никогда не выходят из моды.

Готовятся быстро, выглядят эффектно, а начинки можно менять хоть каждый день.

Мы собрали пять проверенных рецептов: от простой классики с майонезом до нежной печени трески и ароматных грибов.

Видео дня

Фаршированные яйца - классический рецепт

Советская классика не отличается особой изысканностью, однако именно это блюдо чаще всего вспоминают с теплотой и любят за простоту и знакомый с детства вкус.

Вам понадобятся:

6 вареных яиц;

2-3 ст. л. майонеза;

соль;

зелень.

Яйца почистить, разрезать на две части, достать желтки. Размять их вилкой, положить майонез, посолить, все вымешать до однородной массы. Разложить начинку по белкам и задекорировать зеленью.

Яйца, фаршированные тунцом (консервированным)

Сытное и быстрое блюдо с легким рыбным вкусом, которое можно приготовить буквально за несколько минут. И да - оно без майонеза.

Ингредиенты:

6 яиц;

80 г консервированного тунца;

30 г репчатого лука;

соль, перец.

Отваренные и почищенные яйца также пополам разрезать и достать желтки. Лук мелко нарезать. Соединить желтки, консерву тунца, лук. Все размять и перемешать. Посолить и поперчить, положить начинку в половинки белков.

Яйца, фаршированные печенью трески

Если хотите приготовить фаршированные яйца на праздничный стол, то попробуйте нафаршировать их печенью трески - она придает закуске насыщенный вкус и нежную кремовую текстуру. Плюс никакого майонеза также не нужно: жирности печени вполне хватает, чтобы начинка получилась мягкой и однородной.

Ингредиенты:

6 вареных яиц;

115 г печени трески (консерва);

перья зелёного лука;

перец, соль.

Разрезать каждое яйцо пополам и вынуть желтки. Лук измельчить и добавить к желткам. Выложить туда же печень трески, все размять вилкой и перемешать до однородной массы. Посолить и поперчить по вкусу. Наполнить смесью белки, посыпать нарезанным зеленым луком.

Яйца, фаршированные грибами

Ароматная закуска с нежной грибной начинкой, которая особенно хороша весной, когда хочется чего-то сытного, но не тяжелого.

Ингредиенты:

6 яиц;

250 г шампиньонов;

1 луковица;

2-3 ст. л. растительного масла;

1 ст. л. майонеза;

1 веточка укропа;

соль, перец.

Грибы и лук мелко нарезать. Разогреть сковороду с растительным маслом, выложить лук и грибы и обжарить около 10 минут на среднем огне до румяности, периодически помешивая. Снять с огня и дать им остыть.

Отварить яйца вкрутую, остудить и очистить. Разрезать каждое яйцо пополам и вынуть желтки. Соединить желтки с грибами, добавить майонез и нарезанный укроп, посолить, поперчить и все смешать. Разложить по белкам.

Фаршированные яйца со шпротами

Праздничная классика, тоже знакомая многим с детства. Минимум ингредиентов, максимум вкуса и закуска готова раньше, чем соберутся гости.

Ингредиенты:

6 яиц;

160 г шпрот;

1 ст. л. майонеза;

несколько веточек укропа;

перец.

Отваренные яйца почистить, как и в предыдущих рецептах, разрезать на две части и достать желтки. Слить масло со шпрот и выложить рыбу к желткам. Размять все вместе вилкой до однородной массы, добавить майонез и перемешать. Мелко нарезать укроп, добавить к начинке, поперчить и снова вымешать. Разложить начинку по белкам, сверху посыпать укропом.

Ранее мы рассказывали, как приготовить нежный паштет из куриной грудки на скорую руку.

Вас также могут заинтересовать новости: