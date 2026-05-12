Фаршированные яйца - одна из тех закусок, которые никогда не выходят из моды.
Готовятся быстро, выглядят эффектно, а начинки можно менять хоть каждый день.
Мы собрали пять проверенных рецептов: от простой классики с майонезом до нежной печени трески и ароматных грибов.
Фаршированные яйца - классический рецепт
Советская классика не отличается особой изысканностью, однако именно это блюдо чаще всего вспоминают с теплотой и любят за простоту и знакомый с детства вкус.
Вам понадобятся:
- 6 вареных яиц;
- 2-3 ст. л. майонеза;
- соль;
- зелень.
Яйца почистить, разрезать на две части, достать желтки. Размять их вилкой, положить майонез, посолить, все вымешать до однородной массы. Разложить начинку по белкам и задекорировать зеленью.
Яйца, фаршированные тунцом (консервированным)
Сытное и быстрое блюдо с легким рыбным вкусом, которое можно приготовить буквально за несколько минут. И да - оно без майонеза.
Ингредиенты:
- 6 яиц;
- 80 г консервированного тунца;
- 30 г репчатого лука;
- соль, перец.
Отваренные и почищенные яйца также пополам разрезать и достать желтки. Лук мелко нарезать. Соединить желтки, консерву тунца, лук. Все размять и перемешать. Посолить и поперчить, положить начинку в половинки белков.
Яйца, фаршированные печенью трески
Если хотите приготовить фаршированные яйца на праздничный стол, то попробуйте нафаршировать их печенью трески - она придает закуске насыщенный вкус и нежную кремовую текстуру. Плюс никакого майонеза также не нужно: жирности печени вполне хватает, чтобы начинка получилась мягкой и однородной.
Ингредиенты:
- 6 вареных яиц;
- 115 г печени трески (консерва);
- перья зелёного лука;
- перец, соль.
Разрезать каждое яйцо пополам и вынуть желтки. Лук измельчить и добавить к желткам. Выложить туда же печень трески, все размять вилкой и перемешать до однородной массы. Посолить и поперчить по вкусу. Наполнить смесью белки, посыпать нарезанным зеленым луком.
Яйца, фаршированные грибами
Ароматная закуска с нежной грибной начинкой, которая особенно хороша весной, когда хочется чего-то сытного, но не тяжелого.
Ингредиенты:
- 6 яиц;
- 250 г шампиньонов;
- 1 луковица;
- 2-3 ст. л. растительного масла;
- 1 ст. л. майонеза;
- 1 веточка укропа;
- соль, перец.
Грибы и лук мелко нарезать. Разогреть сковороду с растительным маслом, выложить лук и грибы и обжарить около 10 минут на среднем огне до румяности, периодически помешивая. Снять с огня и дать им остыть.
Отварить яйца вкрутую, остудить и очистить. Разрезать каждое яйцо пополам и вынуть желтки. Соединить желтки с грибами, добавить майонез и нарезанный укроп, посолить, поперчить и все смешать. Разложить по белкам.
Фаршированные яйца со шпротами
Праздничная классика, тоже знакомая многим с детства. Минимум ингредиентов, максимум вкуса и закуска готова раньше, чем соберутся гости.
Ингредиенты:
- 6 яиц;
- 160 г шпрот;
- 1 ст. л. майонеза;
- несколько веточек укропа;
- перец.
Отваренные яйца почистить, как и в предыдущих рецептах, разрезать на две части и достать желтки. Слить масло со шпрот и выложить рыбу к желткам. Размять все вместе вилкой до однородной массы, добавить майонез и перемешать. Мелко нарезать укроп, добавить к начинке, поперчить и снова вымешать. Разложить начинку по белкам, сверху посыпать укропом.
