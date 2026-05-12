Разрыхлитель не всегда есть под рукой, но сделать пышное тесто можно и без него – важно знать, чем его правильно заменить.

Разрыхлитель теста, как известно, играет важную роль в выпечке, делая ее пышной и равномерно пористой. Но что делать, если его вдруг не оказалось под рукой? В таких случаях часто используют пищевую соду, однако важно понимать, как она работает с точки зрения химии и в каких пропорциях ее добавлять.

Разберемся, чем лучше заменить разрыхлитель теста и когда сода будет действительно хорошим вариантом.

Чем можно заменить разрыхлитель в разных рецептах – кулинарные советы

Разрыхлитель теста – это, по сути, готовая смесь соды, кислоты и небольшого наполнителя. При нагревании он выделяет углекислый газ, и именно это делает тесто воздушным и мягким. Его действие основано на уже сбалансированной реакции, поэтому использовать его очень просто – не нужно ничего дополнительно добавлять.

Видео дня

Но в том, можно ли заменить разрыхлитель содой, важно учитывать один момент: сама по себе она работает только в сочетании с кислотой, иначе реакция либо не происходит, либо оказывается слишком слабой. Поэтому соду чаще всего добавляют в тесто на кефире, йогурте или сметане, а также в рецепты с лимонным соком – там уже есть необходимая кислотная среда.

Соответственно, чтобы понять, как заменить разрыхлитель содой, нужно сначала проверить, есть ли в рецепте кислые продукты. Если их нет, понадобится "помощник" – например, лимонная кислота или уксус. Иначе выпечка может получиться не очень пышной или даже приобрести неприятный привкус.

В таких ситуациях принято считать, что одна чайная ложка разрыхлителя – это примерно треть чайной ложки соды и щепотка лимонной кислоты.

Кроме соды, есть и другие варианты, чем можно заменить 1 чайную ложку разрыхлителя: например, иногда в тесто добавляют хорошо взбитые яйца, используют кислые молочные продукты или даже сами делают разрыхлитель, смешивая соду с лимонной кислотой.

В итоге зная, чем заменить разрыхлитель в тесте, вы сможете добиться того же химического эффекта, что и магазинный порошок, и ваше тесто получится таким же пышным и пористым.

Ранее мы писали, чем заменить крахмал в блюдах.

Вас также могут заинтересовать новости: