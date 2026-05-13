Легкий суп со свежими травами идеально подходит для весеннего обеда.

Весна приносит с собой много свежей зелени, и если салаты уже поднадоели, рацион легко разнообразить зелеными супами. Причем "зеленый" здесь не означает только овощи – это может быть и суп на мясном бульоне, но с добавлением свежих трав, которые сделают блюдо более легким и витаминным.

Рассмотрим, как готовить зеленый борщ по традиционному рецепту галицкой кухни.

Зеленый борщ – классический рецепт на курином бульоне

Зеленый борщ с щавелем и яйцом – одно из самых известных украинских блюд, получившее особую популярность в советские времена. Его обычно начинают готовить поздней весной, когда щавель самый сочный и вкусный.

Вам понадобится:

куриный бульон - 1,5 л;

картофель - 4-5 шт;

щавель свежий - 200 г;

яйца куриные - 2-3 шт;

морковь - 1 шт;

лук репчатый - 1 шт;

масло растительное - 2 ст. л;

лавровый лист - 1-2 шт;

соль - по вкусу;

перец черный - по вкусу;

укроп свежий - небольшой пучок;

сметана - для подачи.

Настоящий украинский зеленый борщ готовился преимущественно как легкое постное блюдо, без картофеля, зато часто с грибами и другими травами, например, крапивой или листьями свеклы. Но так как пост уже прошел, в рецепт можно добавить мясо для наваристости, рис или пшено для сытности, а также зеленый лук, петрушку и любимые специи для аромата.

Зеленый борщ – рецепт пошагово

Сначала сварите бульон (около 1–1,5 часа) и, при желании, процедите его, чтобы он стал более прозрачным.

Добавьте нарезанный кубиками картофель и варите на среднем огне до почти полной готовности (10–15 минут).

На другой сковороде обжарьте лук и морковь на растительном масле до мягкости, затем переложите их в кастрюлю. Добавьте вареные и нарезанные яйца, посолите, поперчите и положите лавровый лист.

За 3–5 минут до готовности добавьте мелко нарезанный щавель, чтобы он сохранил вкус и яркий цвет.

В самом конце посыпьте свежим укропом, дайте супу немного настояться под крышкой и подавайте со сметаной.

