Чтобы блинчики были нежными и не рвались, в них нужно добавить один обязательный ингредиент.

У каждой семьи есть свой любимый способ приготовления блинчиков, проверенный множеством попыток. Кто-то делает их на газировке, кто-то использует кефир. Очень популярны заварные блины на воде, доведенной до кипения. Горячая вода частично "заваривает" муку, благодаря чему тесто становится эластичным и не рвется.

Однако мы предлагаем вам попробовать рецепт блинов, который превосходит все остальные. Именно приготовленные таким образом изделия получаются особенно нежными и ажурными, с мелкими воздушными дырочками. Они не теряют своей мягкости даже на следующий день, а также прекрасно сочетаются с соленой и сладкой начинками.

Заварные блины на молоке

Этот рецепт похож на классические блины, что готовятся с добавлением кипятка. Однако в данном случае вместо воды в тесто вливается горячее молоко. Оно помогает муке дойти до полуготовности ещё до жарки, благодаря чему изделия не рвутся. А ещё в отличие от воды, молоко дает тесту приятную плотность, но при этом сохраняет тонкость.

Чтобы ваши блины на горячем молоке были идеальными, подготовьте такие ингредиенты:

сто пятьдесят граммов муки;

два крупных или три мелких яйца;

пятьсот миллилитров молока;

две столовые ложки с горкой сахара;

щепотка соли;

чайная ложка соды;

чайная ложка уксуса;

три столовые ложки подсолнечного масла.

В глубокой миске смешайте до пышной пены яйца, соль и половину молока. Муку просейте через сито вместе с содой. Влейте в жидкую массу и тщательно перемешайте, чтобы не было комков. Затем добавьте масло и уксус.

Дайте тесту постоять не менее 30 минут - это нужно, чтобы ингредиенты хорошо соединились друг с другом, а тесто стало однородным. Вторую половину молока нагрейте на плите или в микроволновке до очень высокой температуры, примерно 80°. Вмешайте горячую жидкость в остальное тесто до однородного состояния.

Разогрейте сковороду (в идеале - блинную) с ложкой масла. На горячую поверхность вылейте половину половника теста и распределите по всей площади. Жарьте тонкие блины на молоке по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне. Если они рвутся в процессе, в тесто можно вмешать две ложки муки, а сковороду дополнительно смазать маслом.

Подавайте блины со сладкой или соленой начинкой - в любом случае будет вкусно. Если нужно оставить изделия на завтра, то положите их на широкую миску и оберните пищевой пленкой.

