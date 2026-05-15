Саудовская Аравия предложила заключить с Ираном пакт о ненападении, - FT

Документ предлагается подписать всем странам Персидского залива, но уже после войны.

Власти Саудовской Аравии предложили союзникам идею пакта о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном в рамках консультаций по вопросу региональной безопасности после войны.

Издание Financial Times со ссылкой на источники, сообщило, что в качестве подходящей модели рассматриваются Хельсинкские соглашения, которые смогли снизить напряженность в Европе во времена холодной войны.

По мнению одного из арабских дипломатов, подобний пакт был бы принят большинством арабских стран, а также самим Ираном, который, по его словам, давно пытается донести до США и Запада идею о том, что регион должен сам управлять своими делами.

Источники FT поделились, что идею Саудовской Аравии уже поддержали многие европейские власти и призвали другие страны Персидского залива одобрить ее.

Зачем нужен пакт

FT отмечает, что хотя после войны Иран будет ослаблен, но страны Персидского залива опасаются, что но все равно будет представлять угрозу для них - особенно на фоне сокращения американского присутствия.

Страны Персидского залива и война в Иране

В начале войны США и Израиля с Ираном страны Персидского залива потерпали от атак иранских дронов. Небо над этими странами ненадолго было закрыто из-за боевых действий, что привело к кризису в авиационной отрасли.

При этом Турция предпринимает интенсивные дипломатические усилия, чтобы предотвратить вступление стран Персидского залива в американо-израильскую войну против Ирана. По данным Bloomberg, Анкара призвала страны Персидского залива действовать сдержанно.

