31 августа 2025 года был официально запущен новый туристический маршрут в Карпатах, получивший название "Закарпатский туристический путь". На начальном этапе было запущено 55 километров трассы, а в будущем он расширится до почти 400 километров и соединит пять стран.
Как сообщил на своей странице в Facebook председатель Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий, этот маршрут должен стать визитной карточкой региона, местом силы, местом туризма и местом, где наши воины и украинцы, пострадавшие от войны, смогут восстановиться.
"Символично построили маршрут с истоков реки Черная Тиса у перевала Околе, где в свое время представители стран ЕС высадили деревья тиса, которые напоминают о нашей общей реке. Наш же маршрут в перспективе будет пролегать по Румынии, Словакии, Венгрии и Польше", – заявил он.
По словам Билецкого, сейчас уже создана рабочая группа из представителей этих стран, которая обсуждает дальнейшее развитие маршрута. Поэтому в будущем его можно будет продлить за пределы Украины с такими же как у нас маркировками и инфраструктурой, чтобы туристы могли сделать полный круг по Карпатам через несколько государств.
"Мы же со своей стороны уже начали с открытия первого участка из запланированных 395 километров. Примерно такую же протяженность будущий маршрут будет иметь и за границей", – добавил глава Закарпатской ОГА.
Пока же, по его словам, Брустурянское лесничество уже обустроило велопарковки, места для кемпингов, смотровые точки и зоны отдыха с европейскими условиями.
Маршрут будет иметь два направления:
- основной – пролегает лесными и незагруженными дорогами общего пользования, максимально приближенными к горам и ключевым точкам, удобный для туристических велосипедов;
- горный – повторяет пешеходную нить и позволит пройти его на горных байках.
Новые туристические маршруты в Карпатах
Как сообщал УНИАН, ранее в этом году возле Сходницы (Львовская область) появился новый туристический маршрут, адаптированный для людей с инклюзией.
В то же время в начале 2025 года новый туристический маршрут проложили от популярного горнолыжного курорта Мигово (Черновицкая область).
