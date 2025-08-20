Первый участок обновленного маршрута "Закарпатский туристический путь" протянулся на 55 километров от поселка Усть-Черная до Ясини.

31 августа 2025 года состоится открытие первого участка обновленного пешеходного маршрута "Закарпатский туристический путь", который вскоре станет еще и велосипедным, безбарьерным и трансграничным.

Как сообщается на Facebook-странице Управления туризма и курортов Закарпатской ОВА, протяженность первой части маршрута составит 55 километров.

Пролегать она будет через следующие локации: "Усть-Черная – Кедринское лесничество – Турбатское лесничество – истоки р. Черная Тиса – Чернотисянское лесничество (с. Черная Тиса)– пгт Ясиня".

В то же время, глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий отметил в своем Facebook, что общая протяженность этого маршрута составит 400 километров. Он будет пролегать через всю область – от Малого Березного, с возможностью выйти на маршрут от словацкой, венгерской и польской границ, пересекая карпатские хребты до Усть-Черной, Ясини и Румынии.

Для удобства туристов трассы будут разного уровня сложности – на пути будут указатели, места отдыха, ценная информация об интересных объектах рядом, а также о локациях, где можно пообедать, остановиться на ночлег или разбить лагерь.

"Наша цель – запустить "Закарпатский туристический путь" как веломаршрут: доступный и инклюзивный, с соответствующей инфраструктурой и маркировкой. Хотим, чтобы Карпатами могли путешествовать все желающие: взрослые и дети, с сильной физической подготовкой и любители, ветераны и люди с инвалидностью", – заявил Билецкий.

Сейчас же, по его словам, продолжаются последние приготовления: устанавливаются указатели, информационные стенды, места отдыха в лесничествах, смотровая башня, велопарковки и многое другое полезное для туристов.

Другие новые интересные маршруты в Карпатах

Как сообщал УНИАН, летом 2025 года возле курортного поселка Сходница во Львовской области запустили оздоровительный туристический маршрут "Респект – Гаевка", также адаптированный для людей с инклюзией.

При этом в начале этого года в Черновицкой области открыли экологическую тропу "К Стражам Недеи", ведущую от села Мигово до поселка Берегомет.

