Маршрут протянулся на четыре километра и рассчитан на любую категорию путешественников.

На Вижнитчине Черновицкой области появился новый туристический маршрут. Экологическая тропа, получившая название "К Стражам Недеи", простирается от села Мигово, где расположен популярный горнолыжный курорт, до поселка Берегомет.

Как сообщается на официальной странице Черновицкого областного совета в Facebook, маршрут протянулся на четыре километра и рассчитан на любую категорию путешественников.

Тем временем, горные спасатели совместно с работниками Национального природного парка "Вижницкий" обследовали новый маршрут. Они определили, где отдыхающим следует быть особенно осторожными, осмотрели сложные участки подъема и каждую из тематических остановок на маршруте, проверили маркировку, добавили в Главном управлении ГСЧС Украины в Черновицкой области.

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Отметим, что музей под открытым небом "Стражи Недеи" считается главной изюминкой Национальный природный парк "Вижницкий".

Как отмечается на сайте Вижницкого районного совета, он обустроен на месте древнего святилища эпохи неолита (7 тыс. лет до н.э.). Среди дикого леса на вершине горы Стожок перед путешественниками предстают заколдованные мегалитические создания: рыба, ящерица-дракон, медведь, древняя Богиня-Мать-Земля. Они стоят будто часовые, обращенные на северо-восток, встречая из года в год солнце в день летнего солнцестояния. Именно поэтому этот комплекс получил название "Стражи Недеи" – старинное гуцульское слово Недея означает "дикая вершина горы".

На камнях комплекса высечены солярные символы, петроглифы, а также один из первых солнечных календарей.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале февраля 2025 года в Киеве заработала новая горнолыжная трасса.

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