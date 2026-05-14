Wizz Air увеличивает количество рейсов из Кишинева

Лоукостер будет чаще летать сразу по 10 популярным направлениям.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о расширении своего присутствия в аэропорту Кишинева (Молдова) – одного из самых удобных вариантов для украинцев, путешествующих за границу.

Как говорится на сайте авиакомпании, с 18 сентября 2026 года на кишеневскую базу будет переведен пятый самолет Wizz Air, что позволит ей добавить более 500 тысяч пассажирских мест и увеличить частоту рейсов на десяти прямых маршрутах в ключевые европейские города:

Италия (Венеция, Бергамо, Болонья и Верона);

Франция ​​(Париж, Ницца);

Бельгия (Брюссель);

Германия (Берлин);

Кипр (Ларнака);

Чехию (Прага).

В настоящее время авиакомпания обслуживает из Молдовы 35 направлений в 16 странах.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее ирландский лоукостер Ryanair объявил о существенном сокращении количества рейсов в Грецию в зимнем расписании на 2026-2027 годы.

При этом журналисты Financial Times установили, что европейские авиакомпании снижают цены на билеты, чтобы привлечь путешественников, отложивших покупку билетов из опасений, что нехватка авиационного топлива сорвет их отпускные планы.

