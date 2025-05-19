Авиакомпания Finnair объявила об отмене более 100 рейсов, запланированных на 19 мая, из-за забастовки в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает Yle.
Авиакомпания Finnair советует пассажирам, которые путешествуют в понедельник, зарегистрироваться заранее и прибыть в аэропорт вовремя.
Отмечается, что профсоюз работников авиационной отрасли IAU (Ilmailualan Unioni) использует забастовку для ускорения переговоров с Ассоциацией работодателей в сфере услуг Финляндии, по заключению коллективного договора о предоставлении услуг воздушного транспорта. Переговоры касаются повышения зарплаты для работников авиационной отрасли.
Отмена рейсов в Европе - главные новости
В конце февраля 2025 года большинство рейсов в аэропорту Мюнхена отменили из-за забастовок работников. Тогда сообщалось, что авиакомпании отменят большую часть из 1600 рейсов, запланированных на два дня. Таким образом отменить должны были до 80% рейсов.
Кроме того, 13 февраля все коммерческие рейсы в Бельгию и из страны отменили, поскольку авиадиспетчеры присоединились к общенациональной забастовке против нового правительства из-за сокращения расходов на общественные услуги, включая пенсионную реформу.